Após vitória de Trump, Kim Kardashian lançou campanha e foi alvo de críticas

Terá sido demasiado cedo? Kim Kardashian gerou polémica online após o lançamento da campanha de luxo da sua marca Skims, apenas um dia após os resultados das eleições presidenciais que deram a vitória Donald Trump. Segundo a Page Six, esta decisão da celebridade fez com que os utilizadores a acusassem de estar "desligada da realidade".

Na terça-feira, foi confirmada a vitória do candidato republicano nas eleições presidenciais norte-americanas, nas quais a democrata Kamala Harris saiu derrotada, e um dia depois, Kim Kardashian publicou nas suas redes sociais um vídeo de promoção à sua marca de roupa interior e de andar por casa, numa campanha luxuosa a pensar nas próximas festividades.

Nesta campanha, como se vê na publicação, participou a família da actriz e produtora norte-americana Goldie Hawn, incluindo os seus filhos, os também actores Kate Hudson e Oliver Hudson, juntamente com os respectivos filhos e parceiros, todos vestidos com os conjuntos de pijama a condizer da marca Skims, de Kardashian.

No vídeo, a família de celebridades é filmada a dançar alegremente numa sala de jantar enquanto distribui sobremesas e passa algum tempo na cozinha. Segundo o britânico The News International, na sequência da sua publicação, Kim Kardashian foi confrontada com reacções negativas por parte da comunidade de internautas, uma vez que os fãs e seguidores expressaram a sua desilusão em relação ao anúncio, especialmente um dia após a “vitória desoladora” de Trump.

Um utilizador escreveu: “Completamente sem noção.” Outro comentou: “Adoro-te Kim, mas não é altura para isto.” Lê-se ainda: “Isso é incrivelmente insensível considerando a eleição.”

Foi em 2019 que Kim Kardashian lançou a Skims, a sua marca de roupa de luxo, apostando em peças como roupa interior, roupa descontraída, vestidos e fatos de banho. Concebida para transmitir uma atitude positiva sobre o corpo, disponibiliza tamanhos entre XXS e 5XL, que foram sendo lançados pouco a pouco. Os seus produtos esgotam com frequência e têm longas listas de espera.

A empreendedora, que recentemente terminou a sua formação em Direito, foi casada com o rapper Kanye West. Em 2018, durante uma visita à Casa Branca, West usou um boné vermelho com o slogan MAGA (em português, “tornar a América grande outra vez” e chamou “herói” a Donald Trump, então presidente. Mais tarde, em 2019, disse que só queria provocar os democratas e que, por isso, tinha como objectivo candidatar-se à presidência. Na época, quando ainda eram casados, Kim Kardashian apoiou-o.