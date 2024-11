Em Melides, o Vermelho de Louboutin tem laivos de dourado

Hotel de Christian Louboutin aposta no restaurante Xtian, pelo chef Emanuel Machado. Os menus de almoço começam nos próximos dias. O criador de sapatos sonha já com o próximo projecto.

Há uns anos, aquele sítio era uma “estrumeira”. Era ali que a população de Melides deitava o lixo, em tempos em que ainda não havia saneamento. O escritor sueco Fredrik Backman tem uma teoria que transpôs recentemente para uma short story e que diz que basta pôr uma frigideira velha no chão, em qualquer parte do mundo, e no dia seguinte haverá duas frigideiras. E, depois, um saco de roupa velha e algumas caixas e uma raquete de ténis partida — e está assim criada uma pilha de lixo. Mas voltemos a Melides, onde o lugar da estrumeira é hoje um hotel que podia ser a casa do criador Christian Louboutin, mas que é o seu primeiro empreendimento turístico. O próximo já está em vista e será junto à lagoa de Melides, também na costa alentejana. A ideia começou por ser construir uma casa para receber os amigos, mas tudo mudou e, recentemente, recebeu o selo da Relais & Châteaux, um galardão atribuído a pequenos projectos de luxo, por todo o mundo.