União ibérica à mesa: Portugueses e espanhóis promovem gastronomia da raia

A iniciativa junta 40 restaurantes de mais de 20 localidades raianas que vão avançar com 70 receitas que partilham da identidade gastronómica e cultural que é comum aos territórios fronteira, que, do lado português, se estendem desde o concelho de Miranda do Douro, no distrito de Bragança, até ao concelho de Almeida, no distrito da Guarda. Já do espanhol, esta rota enogastronomia vai desde o norte da província de Zamora até ao sul da província de Salamanca.

"Cruzando la Raia: Sabores de Frontera" é o projecto ibérico, em fase experimental, e vai estender-se, para já, a todos os fins-de-semana até 9 de Dezembro e pretende celebrar "a riqueza culinária" da raia através de um conjunto de sabores e ingredientes tradicionais que unem ambos os lados da fronteira e que foi esta sexta apresentado em Miranda do Douro, no distrito de Bragança.

O vice-presidente do Turismo do Porto e Norte (TPN), Cancela Moura, disse à Lusa que um dos grandes objectivos deste projecto passa por promover um destino turístico através da gastronomia e do enoturismo e, desta forma, ajudar a combater a interioridade destas regiões de fronteira.

"Temos de aproveitar todas as sinergias da raia que são históricas e com identidade entre dois países ibéricos, sendo esta uma forma de nós estruturarmos um produto turístico de uma forma diferente, já que a gastronomia e o enoturismo estão em linha com a nova forma de fazer turismo, porque o turista já não procura apenas sol e praia, mas sim experiências e vivenciar as tradições de cada terra", indicou.

Foto A imagem oficial luso-espanhola do evento dr

De acordo com Cancela Moura, esta é uma forma de fazer turismo não massificado e convidar as pessoas a percorrer o interior raiano.

"Trata-se de um combate à sazonalidade pelo período que foi escolhido, para dar azo a esta iniciativa e atrair turistas a novos destinos de eleição", indicou.

Do lado espanhol, o director-geral de Turismo da Junta de Castilha y León, Ángel Pierras, assinalou que esta proposta gastronómica combina o melhor de ambos os territórios raianos, oferecendo pratos tradicionais reinterpretados, com um toque contemporâneo do melhor da culinária fronteiriça, através de receitas que perduram no tempo através do saber de várias gerações.

"Cada restaurante aderente destacará a autenticidade dos seus produtos, destacando a história e o património que reflectidos em cada ementa", vincou.

Já a presidente da Câmara de Miranda do Douro, Helena Barril, a anfitriã destas jornadas gastronómicas, defendeu que não há turismo sem boa gastronomia.

"Este projecto está em crescendo, temos vários restaurantes aderentes e acreditamos no sucesso da iniciativa enogastronómica que estou certa que vai trazer turistas ao concelho dada a nossa proximidade com Espanha", acrescentou a autarca.

Helena Barril destacou alguns dos principais atractivos gastronómicos da Terra de Miranda como à Posta à Mirandesa, o Cordeiro de Raça Churra Mirandesa, o porco bísaro ou doçaria tradicional, como o caso da Bola Doce Mirandesa, entre outras iguarias.

Na opinião das três entidades promotores "Cruzando la Raia: Sabores de Frontera", esta iniciativa não só sublinha o valor da gastronomia como parte da identidade da região, mas também convida os visitantes a conectarem-se com a história e o património deste singular espaço de intercâmbio cultural.

Esta iniciativa resulta de uma parceria entre TPNP, Turismo do Centro e da Junta de Castilha y León.