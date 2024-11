Reciclar embalagens da Tetra Pak significa doar refeições às Aldeias de Crianças SOS

Colocar uma embalagem de leite, sumo ou vinho no ecoponto amarelo é gesto simples. Mas que tem um enorme impacto: tanto para um futuro sustentável como, e, particularmente durante este mês de Novembro, na vida de muitas crianças. A cada 100 toneladas destas embalagens colocadas no ecoponto amarelo pelos portugueses, a Tetra Pak doará duas mil refeições à organização Aldeias de Crianças SOS. A sua acção, como vê, pode fazer toda a diferença.

“As campanhas desenvolvidas pela Tetra Pak têm um objectivo claro: impactar positivamente as comunidades do nosso país. Neste caso, aliamos o incentivo à reciclagem a uma causa solidária para apoiar as mais de 550 crianças das Aldeias de Crianças SOS”, explica Ingrid Falcão, Sustainability Manager da Tetra Pak Iberia.

Já Emerson Marques, coordenador de Digital, Marca e Comunicação das Aldeias de Crianças SOS, refere a importância da iniciativa: “Esta parceria com a Tetra Pak é crucial porque permite-nos assegurar refeições para as centenas de crianças e jovens que acompanhamos, aliviando uma das nossas maiores necessidades actuais, que é a alimentação.”

Foto "[Com esta campanha] aliamos o incentivo à reciclagem a uma causa solidária para apoiar as mais de 550 crianças das Aldeias de Crianças SOS” Ingrid Falcão, Sustainability Manager da Tetra Pak Iberia

Neste momento, são 59 as crianças e jovens nas três Casas de Acolhimento Residencial, em Bicesse, Gulpilhares e Guarda, e mais 491 apoiadas no âmbito do Programa de Fortalecimento Familiar. O responsável acrescenta que, com esta acção, “aquilo que seriam os nossos recursos alocados a alimentação, poderemos realocá-los para outras áreas igualmente importantes da nossa intervenção, como o apoio em saúde, educação e desporto”.

A desenvolver a sua actividade em Portugal desde 1964, a Aldeias de Crianças SOS é a maior organização do mundo em Cuidados Alternativos e de Fortalecimento Familiar, presente em 130 países e territórios.

Foto "Esta parceria permite-nos assegurar refeições para as centenas de crianças e jovens que acompanhamos, aliviando uma das nossas maiores necessidades actuais, que é a alimentação" Emerson Marques, coordenador de Digital, Marca e Comunicação das Aldeias de Crianças SOS

“A conjuntura económica e social que vivemos, marcada pelo aumento da pobreza e pelo impacto profundo nas famílias com crianças, torna o trabalho das Aldeias de Crianças SOS ainda mais relevante”, explica Emerson Marques, sublinhando os dados das Comissões de Protecção de Crianças e Jovens.

“Só em 2023 foram reportados mais de 54 mil casos de crianças em situação de negligência em Portugal. Esta é uma realidade preocupante e ainda estamos para ver aquilo que será o reflexo da pandemia nestes dados”, diz. De acordo com a Pordata, a taxa de risco de pobreza registada em 2022 era de 17%, sendo entre crianças e jovens que esta mais se agravara face ao ano anterior.

Uma campanha em que Reciclar Alimenta

Pelo terceiro ano consecutivo, a Tetra Pak está comprometida em ajudar estas populações em situação de maior fragilidade graças à campanha Reciclar Alimenta, contribuindo igualmente para um aumento do número de embalagens de cartão para bebidas colocadas no ecoponto amarelo.

Em 2022, graças às 702 toneladas de embalagens de cartão para bebidas depositadas no ecoponto amarelo, foram doados 35 mil litros de leite à Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome. Em 2023, registou-se um crescimento e foram depositadas 750 toneladas, traduzidas na doação de 112 mil refeições à Refood. Neste mês de Novembro, uma vez mais, a solidariedade dos portugueses é essencial para apoiar mais e mais famílias.

Rumo à embalagem de cartão para alimentos e bebidas mais sustentável do mundo Esta parceria concreta entre a Tetra Pak e as Aldeias de Crianças SOS surge no âmbito da campanha “Escolha Natureza. Escolha Cartão. Escolha o seu futuro”, em que a empresa tem a ambição de criar a embalagem de cartão para alimentos e bebidas mais sustentável do mundo, produzida inteiramente com materiais totalmente renováveis ou reciclados, obtidos de forma responsável. São embalagens que apoiam a economia circular baixa em carbono, sem comprometer a segurança alimentar e reduzindo o desperdício alimentar.

A campanha Reciclar Alimenta tem também outro intuito claro: contribuir para o aumento da taxa de reciclagem das embalagens de cartão para bebidas em Portugal, que está nos 40%. Em 2023, houve um crescimento de 3,5% na taxa de recolha, mas, ainda assim, insuficiente: “Consistentemente, observamos esta tendência de crescimento, mas é preciso reforçar a sensibilização, porque continuamos a registar dados inferiores à média europeia [que se situa nos 50%]”, concretiza Ingrid Falcão.

Para a responsável da Tetra Pak, é necessário trabalhar em quatro vertentes com o objectivo de incentivar a reciclagem. “Mais sensibilização, mais informação” que a empresa tem realizado com iniciativas em dezenas de escolas, “mais acção e melhores condições” – nomeadamente, a implementação de sistemas mais convenientes para os consumidores, melhor manutenção e também apoio à inovação. Em 2023, foram investidos cerca de 40 milhões de euros para acelerar a reciclagem das embalagens de cartão para bebidas a nível mundial. A Tetra Pak planeia aumentar ainda mais este valor”, anuncia a Sustainability Manager da empresa líder mundial em soluções de processo e embalagem alimentar.

“A Tetra Pak tem feito o seu papel”, diz Ingrid Falcão. Neste mês de Novembro, colocando estas embalagens de cartão para bebidas no ecoponto amarelo, pode fazer também o seu.