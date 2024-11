Neste Verão de São Martinho, aventure-se pela Rota da Castanha à boleia da SIXT

“Verão de São Martinho”, certamente já ouviu falar desta altura peculiar do ano, mas conhece a lenda que está por detrás deste nome? Martinho era um cavaleiro do exército romano e diz-se que, num certo dia de Inverno, ao dirigir-se para casa, encontrou no seu caminho um mendigo a tremer de frio. Martinho corta o seu manto ao meio e cobre o mendigo. Mais à frente, encontra outro, com quem partilha a metade que sobrou. Reza a lenda que, nesse mesmo momento, o céu abriu e o sol surgiu, prolongando o bom tempo durante três dias.

Desde então, o Dia de São Martinho é celebrado um pouco por todo o mundo, com diferentes tradições a acompanhar a data. Em Portugal, é altura das castanhas, da água-pé, da jeropiga e da prova de um novo vinho. Com o dia 11 de Novembro a aproximar-se, porque não planear o seu magusto de uma forma diferente e rumar até ao norte de Portugal?

Pelos caminhos da Rota da Castanha

É pelas majestosas encostas de Sernancelhe que se faz a Rota da Castanha. Ao longo de todo o percurso, é celebrada a importância da castanha para toda a região e dá-se a conhecer, ainda, um importante património religioso. A Rua do Colégio marca o fim e o início de um percurso com cerca de dez quilómetros, mas a viagem iniciar-se-á no Porto. Afinal, nada como se fazer à estrada “a bordo” de um companheiro de viagem à altura do desafio. O primeiro passo é escolher um dos quatro balcões SIXT disponíveis na cidade invicta: o balcão presente no aeroporto, o balcão da Maia, da Avenida da Boavista ou o da Zona Industrial. Depois, para uma viagem que se quer com todas as comodidades, é hora de escolher a sua companhia de quatro rodas.

Uma Rota em classe executiva

A bordo do Volvo XC90 da SIXT, poderá ter o conforto e o espaço necessários para desfrutar desta Rota ao lado de familiares ou amigos. Aproveite a oportunidade para visitar a Feira de São Martinho, em Penafiel, entre 8 e 20 de Novembro. Junte toda a família e mergulhe nas tradições locais, com provas de vinho, castanhas assadas, artesanato, uma mostra de gado e muitas delícias gastronómicas. Com espaço para sete passageiros, este SUV, apesar das generosas dimensões, oferece a manobrabilidade necessária para se aventurar pelos caminhos mais sinuosos, com o seu sistema híbrido plug-in e sistema de tracção integral, garantindo-lhe uma condução suave e segura. Sem esquecer o habitáculo espaçoso, o isolamento acústico, o exemplar trabalho de suspensão e o sistema de navegação integrado, com todas as ajudas necessárias para nunca se perder pelo caminho.

Uma Rota exclusiva

Se procura um modelo mais compacto e ágil, o BMW Série 1 é a escolha perfeita. As suas dimensões exteriores compactas, a sua elevada manobrabilidade, este carro torna cada curva da estrada ainda mais agradável. O sistema de infoentretenimento de última geração, bem como o sistema de navegação integrado, tornarão a sua viagem pela Rota da Castanha ainda mais prazerosa. Temos uma sugestão imperdível para mais uma paragem, visitar a Feira da Castanha Judia, nos dias 8, 9 e 10 de Novembro. Com capacidade para cinco passageiros e uma espaçosa mala, o BMW Série 1 oferece-lhe tudo o que precisa para esta jornada de descoberta.

Um estilo mais "aventureiro"

Se o que procura é um modelo mais “cool” e desportivo, o Mini Cooper Cabrio é a solução ideal. O espírito “Go Kart” deste modelo é a combinação perfeita para percorrer estas estradas do interior, como Sernancelhe, com a possibilidade de abrir a capota e aproveitar estes dias de “Verão” de São Martinho em todo o seu esplendor. Visite a Capela de São Miguel, o Santuário de Nossa Senhora e explore as vistas incríveis a 900 metros de altura. Afinal, dizem que os ares da montanha fazem milagres!

Seja qual for o modelo que escolha, não se esqueça dos principais pontos de interesse. Tome nota:

Capela de São Miguel, Santuário de Nossa Senhora de Ao Pé da Cruz - um monumento do século XVII que se encontra a cerca de 900 metros de altitude, com vistas incríveis para todo o território à sua volta - e o Mosteiro da Ribeira; Penafiel: visite a Feira de São Martinho. De 8 a 20 de Novembro, a cidade vai encher-se com provas de vinho, castanhas assadas, muita gastronomia, mostras de gado e artesanato;

visite a Feira de São Martinho. De 8 a 20 de Novembro, a cidade vai encher-se com provas de vinho, castanhas assadas, muita gastronomia, mostras de gado e artesanato; No concelho de Valpaços: feira anual XXVII Feira da Castanha Judia, nos dias 8, 9 e 10 de Novembro.

Para uma viagem segura, se conduzir, não beba.