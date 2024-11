Liga das Nações: Nuno Tavares e Tiago Djaló nos convocados da selecção

Ausências de dois centrais abriu as portas aos defesas da Lazio e do FC Porto para as derradeiras jornadas da fase de grupos da competição.

Com Rúben Dias, Rúben Neves, Gonçalo Inácio e Diogo Jota fora da equação, todos por lesão, eram aguardadas novidades na convocatória da selecção portuguesa para as duas últimas jornadas da fase de grupos da Liga das Nações, diante da Polónia e da Croácia. E elas chegaram, com as chamadas dos defesas Nuno Tavares e de Tiago Djaló.

A confirmação do apuramento de Portugal para os quartos-de-final da prova é praticamente uma formalidade, já que lidera o Grupo A1, com 10 pontos, mais três do que a Croácia e mais seis do que a Polónia. O embate com os polacos está marcado para 15 de Novembro, no Estádio do Dragão, e a visita a Split para o dia 18, bastando um ponto aos portugueses para garantirem a qualificação.

Nesta fase da época, o seleccionador Roberto Martínez enfrenta algumas dificuldades, face à indisponibilidade de alguns "clientes" regulares na selecção, especialmente no sector defensivo. Um problema que aplacou com a convocatória de dois jogadores que mediram ontem forças em Roma, no embate entre Lazio e FC Porto: o central Tiago Djaló e o lateral esquerdo Nuno Tavares.

"O Tiago Djaló é um central muito interessante. Acompanhamo-lo desde o Lille e agora abre-se uma oportunidade. Perdemos 200 internacionalizações nos últimos meses, com a saída do Pepe e agora com o Rúben Dias. É uma boa oportunidade para termos jogadores novos", explicou o técnico, abordando também a chamada do lateral da Lazio: "É fácil perceber o Nuno Tavares, que tem um físico e condições especiais. É muito interessante."

De resto, Martínez coloca a tónica na polivalência dos defesas (Renato Veiga pode jogar no centro ou à esquerda, Tomás Araújo no centro ou à direita, por exemplo) e na necessidade de escolher jogadores, para estes dois embates, que garantam soluções para jogar por fora.

Os convocados

Guarda-redes: Diogo Costa, José Sá, Rui Silva

Defesas: António Silva, Renato Veiga, Diogo Dalot, Nuno Mendes, Nelson Semedo, João Cancelo, Nuno Tavares, Tomás Araújo, Tiago Djaló

Médios: João Palhinha, João Neves, Otávio, Vitinha, Matheus Nunes, Pedro Gonçalves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva

Avançados: João Félix, Francisco Trincão, Francisco Conceição, Rafael Leão, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo