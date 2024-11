Liga inaugura nova casa do futebol profissional em Dezembro

Arena Liga Portugal abre as portas a “uma nova era” com a ambição de reunir a família do desporto rei a nível nacional.

A Arena Liga Portugal, a nova casa do futebol profissional português, vai ser inaugurada, no Porto, no dia 13 de Dezembro, anunciou esta sexta-feira a Liga de clubes, em comunicado.

"O Arena Liga Portugal, edifício que será a nova casa do futebol profissional, está pronto para ser inaugurado! É já no dia 13 de Dezembro que se abrem as portas de uma nova era, num momento único de celebração e união que vai reunir a grande comunidade do futebol português", lê-se no comunicado da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

O projecto, cuja primeira pedra foi lançada a 22 de Fevereiro de 2022, com o pressuposto de ser "uma nova página na história" da LPFP, fica situado na Rua Padre Diamantino Gomes, na freguesia de Ramalde, e tinha a inauguração prevista para 2023.

"O Arena Liga Portugal é a concretização da visão, ambição e crescimento da LPFP sob a liderança de Pedro Proença e será mais um factor agregador e impulsionador para o crescimento desta indústria, com forte aposta na modernidade, profissionalização e experiência do adepto", assegura o organismo.

Com um custo estimado (à data do lançamento) de cerca de 18 milhões de euros, "sem investimento público, das SAD ou dos clubes", o edifício é apresentado como uma infraestrutura "de arquitectura vanguardista e tecnologia de ponta".

"A nova casa do futebol profissional será de todos e para todos, rumo aos grandes desafios do futuro", num edifício com oito andares, situado num terreno com 7.263 m2, contando, entre outros, com três pisos de escritórios e serviços complementares para as necessidades do organismo, bem como auditório, museu, loja da Liga Portugal, incubadora de empresas, espaço multimédia, zonas de lazer e parque infantil.