Sofia Hoffmann estreia dueto com Ivan Lins no dia em que lança o álbum [In]LOVE

Em Outubro, a cantora Sofia Hoffmann revelou o primeiro tema do seu novo álbum, por sinal o tema-título, [In]LOVE. Agora, no dia em que este álbum chega às plataformas digitais, é estreado um segundo single, O sonho, resultado de uma parceria com o cantor e compositor brasileiro Ivan Lins, que produziu o disco e aqui canta em dueto com ela.

O álbum, segundo os seus promotores, “pretende explorar o conceito do Amor nas suas várias vertentes, com uma linguagem musical mais simples mas sempre sofisticada, transparecendo as experiências musicais que Sofia Hoffmann reuniu ao longo dos últimos anos e transformou em temas cujo género musical navega entre o jazz, os blues, a bossa nova e a música do mundo”. Com Sofia Hoffmann (voz e sitar), participaram nas gravações do disco Ivan Lins (produção, voz, teclados), Cláudio César Ribeiro (arranjos, guitarra acústica, guitarra eléctrica), Nuno Tavares (piano, teclados), Carlos Barretto (contrabaixo) e Chris Wells (bateria, percussão), com participações especiais de mais três músicos: Luís Guerreiro (guitarra portuguesa), João Moreira (fliscorne, trompete) e Gonçalo Sousa (harmónica).

Segundo Sofia Hoffman, o álbum [In]LOVE “foi escrito para todos, pois todos precisamos de Amor, e cada vez mais, de viver em Amor.” E é esse, reafirma, o seu propósito: “Convida-nos a resgatarmos o melhor que há em nós a nível de qualidades humanas, e a olharmos para o mundo com mais amor - o tal que nos permite sermos melhores connosco e com os que nos rodeiam”. Este é o terceiro álbum de Sofia Hoffmann, depois de One Soul (2019) e Rebirth (2021).