Chuvas torrenciais em Espanha destruíram bibliotecas, livrarias, cinemas e estúdios

As chuvas torrenciais que no final de Outubro inundaram cidades no Sul e Leste de Espanha, provocando centenas de mortos e desaparecidos e milhões de euros em prejuízos materiais, também tiveram um grande impacto no sector cultural, sobretudo no do livro.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt