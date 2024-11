Bia Maria lança Qualquer Um Pode Cantar: “Este disco é um ponto de chegada”

Primeiro álbum desde que se estreou no mundo das canções, Qualquer Um Pode Cantar é para Bia Maria o seu maior trunfo até agora. Este sábado, ao vivo, no Musicbox.

Escolheu para nome Maria e estreou-se com uma canção chamada José. Podia ser um apelo natalício, para quem assim o veja nesta época, mas é ilusório. Bia Maria é uma jovem cantora e compositora portuguesa que desde 2019 tem vindo a lançar canções com uma forte ligação às raízes tradicionais, mas situando-as no Portugal do século XXI. Depois vários singles e EP, lança esta sexta-feira um álbum, Qualquer Um Pode Cantar, que já teve antestreia em Ourém, no dia 1, e será apresentado este sábado ao vivo em Lisboa, no Musicbox, às 22h.