Um desastre pior que o Prestige ameaçou Portugal. Acção da Marinha evitou maré negra

Um navio com 150 mil toneladas de gasóleo a bordo avariou ao largo de Portugal e levantou o risco de crise ecológica numa das rotas comerciais mais importantes do mundo. Mas o acidente foi evitado.

É a rota marítima mais movimentada da Europa e uma das mais dinâmicas do mundo. Ao largo da costa portuguesa passam todos os dias cerca de 400 navios que fazem a crucial ligação entre o Médio Oriente, com a maior reserva de petróleo do planeta, e o Norte da Europa, um dos seus maiores consumidores. Uma embarcação encalhada no centro desta rota é o grão de areia capaz de travar as engrenagens de uma das importantes relações comerciais e económicas do mundo. E foi precisamente nessa rota, ao largo da costa portuguesa, entre a Póvoa de Varzim e Viana do Castelo, que um petroleiro com 150 mil toneladas de combustível a bordo se avariou, colocando em causa o tráfego marítimo e levantando no Governo o receio de um desastre ecológico iminente.