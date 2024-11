Saída de médicos do Amadora-Sintra deixa serviço de cirurgia em risco

O alerta é feito pelo presidente da Secção Regional do Sul da Ordem dos Médicos: o serviço de cirurgia geral da Unidade Local de Saúde (ULS) Amadora-Sintra pode vir a ficar reduzido a seis especialistas e perder a capacidade de formar novos clínicos. Isto se não forem contratados mais médicos para substituir as dez saídas de cirurgiões que já aconteceram. O director do serviço, que já apresentou a demissão, irá sair no final do ano e mais um médico entregou o pedido de demissão, confirmou a ULS.

