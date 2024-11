Luís Neves reconduzido na PJ. Governo nomeia mulher para liderar Segurança Interna

O Governo anunciou esta quinta-feira, 7 de Novembro, que o director nacional da Polícia Judiciária (PJ), Luís Neves, foi reconduzido no cargo por um período de três anos. Aos 59 anos, o responsável cumprirá agora o terceiro mandato na liderança da PJ, depois de ter assumido o cargo de director nacional em 2018. Esteve praticamente cinco meses à espera de ser reconduzido, visto que a comissão de serviço tinha já terminado a 18 de Junho.

Na mesma série de comunicados enviados às redacções, o gabinete do primeiro-ministro informa ainda que, para Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, Luís Montenegro indigitou esta quinta-feira, mediante proposta conjunta da Ministra da Administração Interna e da Ministra da Justiça, a procuradora Patrícia Ferreira Barão para o cargo de Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna.

Patrícia Ferreira Barão é natural de Lisboa e tem 50 anos e é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 1997. Magistrada do Ministério Público desde 2000, exerce funções no Gabinete do Ministério Público junto do Tribunal Constitucional.

Ao longo da sua carreira esteve colocada no Tribunal Judicial da Comarca de Ourique (2001), no Tribunal Judicial da Comarca de Ourém (2002-2003), no Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa (2003 – 2020), incluindo a Equipa de Missão do DIAP para a Cooperação Judiciária Internacional (2009 a 2014) e a Equipa de Missão do DIAP responsável pela Articulação com os Órgãos de Polícia Criminal (2009 a 2014), e no Tribunal de Família e Menores de Lisboa (2020-2022).

O embaixador Vítor Sereno foi indigitado para secretário-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa. Vítor Sereno é natural de Coimbra e tem 53 anos, sendo diplomata de carreira desde 1997 e, desde 2013, Chefe de Missão. É Embaixador de Portugal no Japão desde Março de 2022, foi Embaixador de Portugal no Senegal e não residente na Costa do Marfim, Guiné-Conacri, Gâmbia, Burquina Faso, Libéria e Serra Leoa (2018-2022). Foi Cônsul-Geral de Portugal em Macau, Estugarda e Roterdão e serviu ainda nas Embaixadas de Portugal na Guiné-Bissau e na Argentina.

Vítor Sereno foi ainda chefe de gabinete do ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e do Secretário-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Na academia, foi professor convidado do Instituto Superior de Comunicação Empresarial (ISCEM) e da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias.