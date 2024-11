INEM: após sete mortes, ministra da Saúde reúne-se hoje com o sindicato de técnicos de emergência

É a primeira vez que ministra da Saúde se reúne com sindicato que decretou greve às horas extraordinárias. Reunião, marcada para as 16h30, vai decorrer nas instalações daquele ministério.

Após notícias que dão conta de sete mortes em contexto de atrasos no atendimento de chamadas de emergência médica, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, anunciou pouco depois das 14h que se vai reunir esta quinta-feira com os dirigentes do Sindicato de Tripulantes de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH), que decretou uma greve às horas extraordinárias, que começou na quarta-feira da semana passada e não tem data para terminar.

Numa nota enviada à comunicação social, o gabinete de comunicação do Ministério da Saúde informa que a reunião está marcada para as 16h30 e vai decorrer nas instalações daquele ministério. É a primeira reunião com o Governo desde que a greve foi convocada, em Outubro, e a primeira com a ministra, já que a única que existiu, em Junho, foi com a secretária de Estado da Gestão da Saúde, Cristina Vaz Tomé​.

Contactado pelo PÚBLICO, o presidente do sindicato, Rui Lázaro, congratula-se com a iniciativa da ministra e diz esperar após a reunião estar em condições de levantar a greve. Mas avisa: "Só o iremos fazer se houver um compromisso escrito e calendarizado que responda às nossas reivindicações".

O STEPH, que representa a maioria dos pouco mais de 700 técnicos que trabalham no Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), reivindica aumentos salariais e uma revisão da carreira. São estes técnicos que atendem as chamadas de emergência médica nos Centros de Orientação de Doentes Urgentes e accionam, de acordo com um protocolo pré-estabelecido, os meios de socorro. Também são eles que operam uma grande parte dos meios de socorro do INEM, nomeadamente ambulâncias e motas. Isto apesar de existirem meios mais diferenciados, como as Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação e os helicópteros de emergência, que são operadas são por médicos e enfermeiros.

Numa profissão com elevado nível de stress, que implica trabalhar fins-de-semana, feriados e até festividades como o Natal, o salário bruto dos técnicos de emergência começa nos 922 euros. A progressão para o nível remuneratório seguinte, em que se recebe mais 50 euros, demora entre dez e 13 anos, segundo o sindicato. Isto está relacionado com a forma como a carreira está organizada, já que só possui três categorias: coordenador-geral, coordenador operacional e técnico de emergência pré-hospitalar.

Como os dois primeiros estão concentrados em menos de três dezenas de profissionais, a esmagadora maioria são simples técnicos que no nível mais avançado – o oitavo – podem receber 1280 euros ilíquidos. Por isso, o sindicato defende o alargamento da carreira para cinco categorias. Na proposta apresentada, a subida ficaria dependente de duas condições cumulativas: mais de cinco anos na categoria anterior e formação com aproveitamento em determinadas áreas de competência técnica.

Além disso, esta greve visa exigir aumentos salariais para os 700 técnicos que trabalham no INEM. O quadro de pessoal prevê a existência de quase 1500 destes profissionais, estando a decorrer neste momento um concurso para recrutar mais 200.