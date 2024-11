Detido suspeito de mais de 40 crimes de abuso sexual de crianças em Braga

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na cidade de Braga, um homem de 52 anos suspeito da prática de mais de 40 crimes de abuso sexual de crianças, a maioria deles agravados, revelou esta quinta-feira aquela força policial. Em comunicado, a PJ refere que a detenção aconteceu na sequência de uma denúncia feita pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) –​ Projeto Care.

Presente ao Tribunal de Braga para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respectivas medidas de coacção, o homem ficou em liberdade, sujeito a proibição de contactos com as vítimas e a obrigatoriedade de apresentações bissemanais em posto policial. Fica também obrigado a manter uma distância das vítimas de pelo menos 500 metros. Segundo fonte policial, as vítimas são duas familiares do arguido. O suspeito é empresário e foi detido na quarta-feira, na cidade de Braga.

As suspeitas surgiram após o atendimento de uma das alegadas vítimas naquela associação. "De forma a consolidar a informação relatada, foram encetadas diligências investigatórias que vieram não somente a confirmar a denúncia inicial, como a apurar a existência de mais vítimas", acrescenta a PJ.

Sublinha que foi possível apurar que os abusos vinham sendo praticados, pelo menos, desde 2008, "sendo ainda desconhecida a real dimensão" da actividade criminosa do arguido. No entanto, a PJ já identificou vítimas de factos mais antigos.

Texto actualizado às 13h22 para incluir as medidas de coacção