Atrasos no atendimento do INEM já terão contribuído para sete mortes

A greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) às horas extraordinárias arrancou na passada quarta-feira, dia 30 de Outubro, e sem data para terminar. Pedem a revisão da carreira e melhores condições salariais. Logo no fim-de-semana prolongado de 1 de Novembro, registaram-se vários constrangimentos no atendimento que acabaram por resultar na morte de duas pessoas, sendo que a situação agravou-se na segunda-feira, dia em que a greve coincidiu com a paralisação da Função Pública. Nesse dia, a greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar obrigou à paragem de 44 meios de socorro no país durante o turno da tarde, agravando-se os atrasos no atendimento da linha 112. Há agora notícia de pelo menos mais cinco casos fatais na segunda-feira por demora no atendimento do Centro de Atendimento de Doentes Urgentes (CODU), totalizando até à data sete casos, o que já levou o INEM a anunciar alterações ao socorro pré-hospitalar, a avançar idealmente na próxima semana.

