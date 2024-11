Alunos pioram nas provas de aferição. Ministério fala de resultados “pobres” e “preocupantes”

Matemática e Ciências Naturais, do 5º ano, e Português, do 8º ano, são as disciplinas onde os alunos se saem pior. Modelo de provas muda este ano.

As aprendizagens dos alunos, pelo menos em algumas disciplinas, parecem ter entrado numa rota descendente que se mostra difícil de travar: os resultados das provas de aferição realizadas no último ano lectivo voltaram a piorar comparativamente com os anos lectivos anteriores é a Português, no 8.º ano, e a Matemática e Ciências Naturais, no 5.º ano, que se revelam as maiores dificuldades. Os dados publicados esta quinta-feira pelo Instituto de Avaliação Educativa (Iave) evidenciam que as aptidões dos estudantes do 8.º ano a Português estão "consideravelmente menos consolidadas do que em anos anteriores", sobretudo na leitura e na compreensão.