Tiago Mayan demitiu-se da união de freguesias da Foz

Demissão está relacionada com a gestão da junta de freguesia do fundo de apoio ao associativismo e do orçamento colaborativo.

Tiago Mayan demitiu-se da presidência da junta da União das Freguesias da Foz, Aldoar e Nevogilde. A demissão está relacionada com um caso que já algum tempo vinha a provocar mau estar na autarquia do Porto, devido à gestão do fundo de apoio ao associativismo e ao orçamento colaborativo. Em ambos os casos trata-se de verbas que são transferidas pela câmara para as juntas de freguesia, destinadas a financiar projectos de associações locais.

No processo, as associações apresentam a candidatura à respectiva junta de freguesia, que constitui um júri ao qual cabe decidir quais os projectos apresentados. Posteriormente, as juntas têm que apresentar um relatório à autarquia com o mapa de atribuição das verbas.

Ao que PÚBLICO apurou junto de fontes que acompanharam o processo, Tiago Mayan terá falhado todos os prazos a que a junta estava obrigada neste processo, deixando as associações em risco de não receber qualquer apoio. De acordo com fonte camarária ao PÚBLICO, o próprio presidente da autarquia, Rui Moreira, terá avisado Mayan de que, ou cumpria as obrigações contratuais, ou não receberia as verbas previstas para este ano.

É este o caso na origem da demissão, embora os contornos que levaram a este último passo estejam ainda pouco definidos.

Mayan anunciou a demissão numa reunião entre o executivo da junta e o júri das candidaturas.