Miguel Prata Roque é candidato à sucessão de Ricardo Leão em Lisboa

O professor de Direito e comentador Miguel Prata Roque vai candidatar-se à presidência da FAUL nas eleições que deverão ser marcadas na sequência da demissão de Ricardo Leão, o presidente da Câmara de Loures envolvido na polémica da aprovação da moção do Chega para "despejos" de envolvidos nos tumultos, que se demitiu na quarta-feira.

Prata Roque, professor de Direito e comentador político na SIC-Notícias, apoiou Pedro Nuno Santos na disputa interna.

Em declarações ao PÚBLICO, Prata Roque afirmou que “mais do que discutir incidentes infelizes, torna-se fundamental que o Partido Socialista em Lisboa honre a sua história e saiba liderar o debate democrático em torno dos problemas que mais afligem, hoje, as pessoas reais”.

Miguel Prata Roque defende que “é preciso rasgo, visão estratégica e abertura ao exterior” e “conquistar para a intervenção cívica tanta gente boa e criativa que tem estado afastada da vida política e partidária”.

Ao PÚBLICO, afirma aguardar as decisões dos órgãos do partido, mas a decisão de avançar já está tomada. “Quando forem marcadas as eleições para a Federação da Área Urbana de Lisboa apresentarei e assumirei a representação das ideias de tanta gente que me tem transmitido a vontade de contribuir para transformar a acção prática do PS e, principalmente, a vida daqueles para quem a acção política deve servir, as pessoas”, disse ao PÚBLICO.