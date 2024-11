Marcelo pede “respostas” para o INEM o “mais rápido” possível

O Presidente da República defendeu esta quinta-feira que é "urgente encontrar respostas" para os problemas no INEM "no mais rápido período de tempo possível", sublinhando que a função da administração pública é "servir as pessoas e as situações extremas mais graves". Já o PS, que também pede "respostas urgentes", desafiou o primeiro-ministro a avaliar a continuidade da ministra da Saúde no Governo, que acusa de ter "toda a responsabilidade" pelas falhas no sistema de emergência pré-hospitalar.

Em declarações aos jornalistas, à margem do congresso nacional da administração pública, Marcelo Rebelo de Sousa começou por realçar que não gosta de falar sobre os problemas "específicos da administração pública", como os do INEM. Mas assinalou que "é muito importante que se tenha presente que a administração pública tem como função servir as pessoas e as situações extremas mais graves, mais complexas, em que isso é muito premente quando alguém está numa situação crítica de saúde ou social".

O chefe de Estado disse também esperar "que se encontre a melhor solução a pensar nos portugueses e portuguesas que têm condições de maior pobreza, maior dificuldade, maior distância, problemas de saúde de emergência, que exigem uma resposta". "Convém, no mais rápido período de tempo possível, encontrar soluções, neste como noutros casos, que permitam ultrapassar obstáculos", frisou.

Falando em frente à Culturgest, em Lisboa, considerou ainda que "mais vale prevenir do que remediar" e apontou que "todos os que têm responsabilidades administrativas e políticas são chamados a responder". "Os problemas multiplicam-se e é urgente encontrar respostas", vincou.

O Presidente referia-se às falhas na resposta do INEM, numa altura em que os técnicos de emergência pré-hospitalar estão em greve às horas extraordinárias e em que terão ocorrido casos de demora no atendimento dos serviços de emergência que terminaram com a morte dos doentes.

PS pede que Montenegro avalie saída da ministra

Já o deputado João Paulo Correia, do PS, defendeu que "o Governo e a ministra da Saúde têm toda a responsabilidade pelo que está a acontecer" no INEM e que "o primeiro-ministro tem de avaliar se a ministra da Saúde reúne as condições para continuar a governar", já que os sete meses de governação de Ana Paula Martins foram "marcados por decisões que têm levado a um prejuízo directo da saúde pública".

O socialista falava aos jornalistas no Parlamento, onde criticou a ministra por ter agido "como se desconhecesse" que a greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar às horas extraordinárias semanas existia, quando o Governo sabia do "impacto que iria provocar no atendimento das chamadas e na mobilização das ambulâncias para o socorro" desde o dia 21 de Outubro, data em que a greve foi anunciada.

Considerando que o INEM tem ficado "marcado por decisões muito erradas por parte da ministra", acusou-a ainda de ter criado "expectativas que não foram cumpridas", como a refundação do INEM, o reforço do orçamento e dos meios logísticos deste instituto ou o aumento dos salários dos seus profissionais. "A única coisa que fez foi o aumento do limite máximo das horas extraordinárias", atirou, defendendo ainda que a ministra devia ter "agido e encontrado soluções para atenuar ou impedir a situação de calamidade" em que o INEM se encontra.

Já a deputada Mariana Vieira da Silva vê nesta situação um "claro padrão de comportamento" por parte do Governo, que acusou de "opacidade" e "sede de reversão e substituição de pessoas nos cargos dirigentes no Ministério" da Saúde, problemas aos quais juntou uma "permanente desresponsabilização da senhora ministra". Elencando uma série de falhas na saúde, mostrou "preocupação com esta metodologia de trabalho e a incapacidade que a ministra tem revelado". E sustentou que "aquilo que se verifica neste momento não tem precedentes", no que pareceu uma tentativa de vincar que a situação do INEM não decorre da governação anterior do PS.

"É tempo de fazer aquilo que cabe a um Governo perante um problema: resolvê-lo”, disse pedindo “respostas urgentes” e que o "Governo venha ao terreno". A deputada anunciou ainda que o PS vai chamar ao Parlamento o presidente do INEM e questionar a ministra da Saúde sobre este tema na audição que tem marcada para a semana no âmbito do Orçamento do Estado.

A IL divulgou que vai mesmo pedir a audição da governante, do conselho directivo do INEM e dos sindicatos.