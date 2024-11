Crise no INEM: o Governo foi negligente?

Perante as falhas no INEM, o Governo foi pressionado a agir e a tirar consequências, por Belém e pela oposição.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, afirma que o Governo está a tentar resolver os problemas do INEM, mas que isso “implica tempo”, e afasta a demissão da ministra da Saúde, pedida pela oposição.

