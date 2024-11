IMT Jovem: valor médio das casas compradas é de 180 mil euros, diz ministro

Medidas para apoiar compra de casa fazem subir procura e preços, noticiou o PÚBLICO em Setembro, depois de entrarem em vigor as isenções de IMT e de Imposto do Selo na compra da primeira habitação.

O valor médio das casas que estão a ser compradas por pessoas com direito ao IMT Jovem ronda os 180 mil euros, disse Miguel Pinto Luz, ministro das Infra-estruturas e da Habitação.

"A informação que tenho hoje sobre a isenção IMT é que em média foi para casas de 180 mil euros", disse Miguel Pinto Luz, que está a ser ouvido na Assembleia da República, no âmbito da apreciação, na especialidade, da proposta de Orçamento do Estado para 2025.

O ministro respondia à deputada Maria Begonha, do PS, que o questionou sobre os riscos de a isenção do IMT e Imposto do Selo (IS) estar a inflacionar os preços das casas, considerando ainda que a medida não está a dirigir-se para os jovens que mais precisam dela, apontando que 80% dos jovens que estão a aproveitar o benefício ganham mais de dois mil euros por mês.

Pinto Luz afirmou desconhecer estes números que a deputada socialista apresentou, referindo o valor médio das casas que estão a ser compradas com isenção de IMT e IS para concluir que este dado indica que a medida está a ser usada para os jovens a quem o Governo se queria dirigir. AAs pessoas com menos de 35 anos que comprem a primeira habitação própria permanente até 316 mil euros têm isenção de Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) e do Imposto do Selo (IS).

Em Agosto, mês em que se passaram a aplicar as isenções de IMT e de Imposto do Selo na compra da primeira habitação, os jovens até aos 35 anos representaram 54% dos novos empréstimos à habitação, sendo que este foi o primeiro mês desde Janeiro em que a maioria destes créditos se concentrou naquela faixa etária. O "peso" dos mais jovens na compra de habitação própria e permanente continuou a sentir-se em Setembro, mês em que representaram exactamente metade dos novos empréstimos concedidos para este fim.

A oferta não acompanhou o aumento da procura por casas com preços que cumpram os limites estabelecidos nas medidas direccionadas aos jovens, o que fez com que os preços continuem a aumentar, noticiou o PÚBLICO, em Setembro.

A isenção de IMT e do Imposto de Selo para compra de casa por jovens já chegou a seis mil pessoas, segundo o balanço de Joaquim Miranda Sarmento, ministro das Finanças, durante a discussão do Orçamento do Estado na generalidade, a 28 de Outubro.