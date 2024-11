Não culpem o hipopótamo — e ouçam Susan Palma-Nidel

Não é novidade o recurso a animais-adivinhos para as escolhas mais díspares. Talvez se lembrem de, durante o Mundial de Futebol de 2010, um polvo chamado Paul ter ficado famoso por prever vitórias em vários jogos. Nascido na Grã-Bretanha, nem o facto de estar a estagiar num aquário alemão, o de Oberhausen, o intimidou a “votar” contra a Alemanha quando esta jogou com a Sérvia ou com a Espanha. O polvo ganhou e a Alemanha perdeu (0-1, nos dois casos). A fama de Paul era tal que zoológicos rivais tentaram igualar a proeza com outros bichos: um crocodilo, um periquito, até mesmo um polvo fêmea. Que, coitados, falharam. Só Paul acertava, indo direitinho a uma das caixas de comida que lhe punham diante, por sinal a da bandeira do futuro vencedor.

