Ilações a tirar

Da clara vitória de Trump nas eleições há que retirar, com evidência, algumas conclusões: a primeira diz respeito à questão da imigração – os ricos não querem os pobres junto de si, ainda que se aproveitem (e necessitem) do seu trabalho; a segunda gira em torno dos valores pessoais – uma pessoa com conduta conforme aos parâmetros tidos como correctos cai num cinzentismo que favorece intensamente quem tem problemas com a Justiça, com o fisco, com a lei em geral, quem tem condutas sexuais ofensivas do sexo contrário e/ou não tem filtros na linguagem; a terceira mostra-nos que a questão dos direitos humanos fundamentais conta pouco – dizer que “os estrangeiros que matem americanos devem ser condenados à pena de morte” viola, de modo particularmente grosseiro, o princípio da igualdade perante a lei, vindo já da Revolução Francesa, mas não afasta os votantes; a quarta reporta-se às exigências de actuação violenta por parte do poder político – com leis ou sem elas, o que muitos votantes desejam é uma atuação severa para com os mais fracos. Enfim, esperemos apenas que Trump evite uma terceira guerra mundial e que, em qualquer caso, não abandone militarmente a Europa.

Marques Bernardo, Braga

O populismo de extrema-direita venceu

​Os votantes de Trump assumiram uma grande responsabilidade, pelas consequências internacionais e pelos custos humanos que esta atitude pode vir a representar. Votar num homem populista de extrema-direita, inimigo das democracias ocidentais e da NATO significa votar no seu umbigo e na satisfação do seu ego. Um presidente que já deu provas da sua aproximação aos ditadores da Rússia, da Coreia do Norte e da China e outros sistemas ditatoriais – é chocante e de uma irresponsabilidade extrema.

José Ribeiro, Vale da Amoreira

Eleições na América

A campanha eleitoral para a presidência americana acaba por transmitir à opinião pública uma certa incapacidade de assegurar que o discurso político é capaz de levar os cidadãos a acreditar na seriedade daqueles que se apresentam como candidatos a dirigir a América, não se entendendo como é que os cidadãos apostam em candidatos nada credíveis.

O exercício das funções governativas implica a ausência de manchas curriculares em que o próprio discurso político seja coerente com as posições que defendem aqueles cuja memória histórica é a melhor conselheira para evitar deslizes, e quando estes últimos têm a obrigação acrescida de transmitir os melhores exemplos numa sociedade composta por imigrantes.

É difícil acreditar que num universo de cinquenta estados não existam pessoas com os valores morais que se exige para comandar os destinos da política americana, e para representar os cidadãos, sejam eles pobres ou ricos, porque numa sociedade democrática, e que defende os valores da liberdade, é preciso perceber que se os excluídos adquirirem consciência de condenados da terra podem destruir o equilíbrio da paz.

Américo Lourenço, Sines

Olhar sobre Trump

Afirmar que a democracia norte-americana está em perigo com a eleição de Donald Trump é vampirizar as normas de convivência democrática, antecipar cenários tirânicos e colocar em causa a capacidade de escolha dos eleitores. O que é redutor é considerar Trump hostil à União Europeia, pró-russo e alinhado com a China. Se é antidemocrático o primeiro-ministro húngaro partilhar a visão política de Trump, o que dizer do Presidente turco, que chama genocida ao primeiro-ministro israelita? Lembro que a Turquia faz parte da NATO e a Hungria é membro da NATO e da UE. As mais de 14.000 crianças palestinianas mortas em Gaza pesaram na escolha eleitoral. Kamala Harris nunca deixou de sorrir perante essa monstruosidade.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Se Trump ganhar? Trump ganhou!

Está feito. Trump ganhou. Trump, como prometeu, vai evitar que os norte-americanos tenham de voltar a fazer escolhas eleitorais. Os norte-americanos escolheram e quiseram Trump. A democracia perdeu, a liberdade perdeu. A extrema-direita venceu em força. O pequeno grande problema é os EUA ainda serem a maior potência mundial a nível económico e militar. O maior problema para a Europa e para a UE é não termos qualquer defesa, se não tivermos o guarda-chuva protector dos EUA, da NATO, onde o maior parceiro são os EUA.​



Augusto Küttner de Magalhães, Porto