América: tempos perigosos… e fascinantes

Há realidades tão violentas que temos dificuldade em as analisar sem que tenha passado algum tempo. A drástica mudança espelhada nas eleições americanas é uma delas, tantas são as vertentes entrelaçadas. O resultado destas eleições significa muito mais do que uma das tradicionais mudanças de ciclo político ou da rotação de hegemonia entre os dois grandes partidos. É muito mais que uma vaga conservadora e antiliberal. Culmina uma campanha eleitoral de rara violência populista.