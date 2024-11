Trump venceu e americanos já escrevem no Google: “Mudar-me para Portugal”

Após serem conhecidos os primeiros resultados que apontavam Trump como o potencial vencedor, começaram as pesquisas sobre informações para uma mudança para Portugal. Com o avançar do tempo, as pesquisas foram aumentando gradualmente e chegaram ao pico logo após o discurso do republicano a confirmar o triunfo eleitoral.

Outro dos pontos peculiares nestas pesquisas prende-se com as localizações dos utilizadores. Apesar de terem sido registadas procuras no Google sobre este tema em 29 regiões, os estados do Colorado, Oregon e Washington lideram a lista do número de interessados nesta matéria. Curiosamente, a vice-presidente Kamala Harris venceu nestes três estados, bastiões que o partido democrata conseguiu segurar em mais um acto eleitoral. Todos estes dados são consultados na plataforma Trends da Google, uma página que permite rastrear as tendências de pesquisa por temas e por países.

Portugal é já um dos destinos de eleição dos norte-americanos no momento da marcação de férias. Entre Janeiro e Junho, o país recebeu mais de um milhão de turistas dos Estados Unidos, um crescimento de 15% face ao período homólogo de 2023. De acordo com os dados do Relatório de Migração e Asilo de 2023, viviam em Portugal mais de 14 mil norte-americanos (14.126), número que aumentou 44,2% face à mesma contabilização relativa a 2022. Nesse ano, ainda residiam em Portugal menos de dez mil norte-americanos (9794).

A comunicação social norte-americana também já dá conta deste possível “êxodo” após a vitória de Donald Trump. Numa lista compilada pela revista Fortune, Portugal é listado como um dos “países mais fáceis para emigrar”, destacando-se o regime de visto D7, aplicável aos cidadãos que recebem rendimentos passivos no estrangeiro. É ainda mencionada a modalidade de visto gold, dedicado aos novos residentes que invistam no país.

Os turistas norte-americanos foram responsáveis por 22% das subidas no primeiro semestre de 2024, carregando grande parte do aumento que se verificou no ramo do turismo. Ao todo, houve 6,9 milhões de turistas estrangeiros em Portugal nos cinco primeiros meses do ano, uma subida de 7,6% face a igual período do ano transacto.

Este aumento nas dormidas foi registado “em todas as regiões”, com as maiores subidas a serem contabilizadas no Alentejo (+18%) e nos Açores (+17,6%). Os menores foram no Algarve (+5,2%), Madeira (+5,6%) e Grande Lisboa (+5,7%).

Na região algarvia, 30% das casas foram compradas por estrangeiros em 2023, de acordo com dados relativos publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) em Março.