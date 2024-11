Trump sobreviveu e voltou para ajustar contas

A vitória de Donald Trump foi mais fácil do que se esperava. A economia foi o tema decisivo nesta campanha, mais ainda do que a imigração. Os eleitores confiaram no republicano, para resolver os problemas de habitação, segurança e custo de vida.

Trump conseguiu ter ao seu lado o homem mais rico do mundo, conquistar as classes sociais mais desfavorecidas e o voto masculino entre os latinos e afro-americanos.

O republicano sobreviveu a uma condenação criminal, à suspeita de conspirar para anular as últimas eleições, a uma tentativa de homicídio e à substituição sem precedentes do seu adversário na corrida eleitoral.

Com a vitória no Senado, uma eventual conquista da Câmara dos Representantes, e o controlo do Supremo Tribunal, é provável que o futuro presidente se sinta impune e que a acusação do Departamento de Justiça por subversão eleitoral, em 2020, seja retirada e arquivada.

A sua eleição vai encorajar as autocracias e a sua política interna terá um impacto considerável nas guerras da Ucrânia e do Médio Oriente? Como serão as relações com a China e com União Europeia?

Neste episódio, Diana Soller, investigadora do IPRI-NOVA, analisa os resultados destas presidenciais. Que América será esta?

