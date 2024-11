Putin felicita Trump e este garante que ambos “vão falar”

O Presidente russo felicitou esta quinta-feira, 7 de Novembro, Donald Trump pela sua vitória nas eleições norte-americanas e afirmou estar pronto para retomar o contacto com a Casa Branca. O futuro Presidente dos Estados Unidos, por seu lado, diz-se confiante de que os dois líderes "vão falar".

"Aproveito esta oportunidade para o felicitar pela sua eleição para o cargo de Presidente dos Estados Unidos", disse Vladimir Putin ao discursar no Valdai Debate Club, que decorre na cidade russa de Sochi.

Putin manifestou também disponibilidade para retomar o diálogo com Washington, interrompido no seguimento da invasão da Ucrânia, lançada em Fevereiro de 2022. "Se alguém quiser voltar a entrar em contacto, não me importo. Estou pronto", declarou, no rescaldo da vitória eleitoral de Donald Trump contra a sua adversária democrata e actual vice-presidente norte-americana, Kamala Harris.

Trump deu promessas de terminar a guerra na Ucrânia em 24 horas, sem nunca explicar como o faria, e tem questionado a ajuda financeira e militar dos Estados Unidos a Kiev, além de lançar a incerteza sobre o seu compromisso com os aliados da NATO.

Sobre as políticas que Donald Trump irá assumir após a tomada de posse a 20 de Janeiro de 2025, Putin disse que "não faz ideia", embora se tenha mostrado optimista com base nas declarações do candidato republicano durante a campanha eleitoral.

"Será o seu último mandato. O que vai fazer é problema seu. Mas o que ele disse publicamente até agora (...), o que foi dito sobre o seu desejo de restabelecer relações com a Rússia, contribuir para acabar com a crise ucraniana merece, no mínimo, atenção", comentou, reforçando que trabalhará com "qualquer chefe de Estado que receba a confiança do povo norte-americano".

O líder do Kremlin deixou ainda palavras elogiosas a Donald Trump, mostrando-se impressionado com "o seu comportamento no momento do atentado contra a sua vida", num evento da campanha republicana em Julho em Butler, no estado da Pensilvânia: "Mostrou-se muito correcto, com coragem, como um homem."

Em declarações à NBC nesta quinta-feira, Donald Trump afirmou que ainda não dialogou com o Presidente russo desde que foi anunciada a sua vitória, tendo já conversado com dezenas de outros dirigentes mundiais, mas mostrou-se confiante: "Acho que vamos falar."

Esta quarta-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, já tinha comentado a eleição de Trump e descrito como "um pouco exagerada" a promessa sobre o fim da guerra na Ucrânia. Ao mesmo tempo, referiu que Moscovo "não esquece" as palavras do futuro Presidente norte-americano de que "planeia propor algo para a solução da crise ucraniana" antes da sua tomada de posse.

Trump e Putin encontraram-se pela última vez numa cimeira das duas nações em Helsínquia, na Finlândia, em 2018, que ficou marcada pela polémica. Na altura, o então Presidente norte-americano expressou confiança na palavra do seu homólogo russo negando interferências de Moscovo no processo eleitoral que tinha conduzido Trump à vitória em 2016, o que contraria as conclusões dos serviços secretos de Washington.