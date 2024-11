Primeiro-ministro da Irlanda anuncia eleições para o final do mês

Simon Harris quer aproveitar a sua própria popularidade e o mau momento do Sinn Féin para ir a votos no dia 29 e tentar reforçar a coligação de direita.

O taoiseach (primeiro-ministro) da República da Irlanda anunciou na quarta-feira ao final do dia que vai convocar eleições legislativas para daqui a três semanas. Líder do Governo e do partido Fine Gael há menos de um ano, Simon Harris quer aproveitar as boas sondagens dos últimos meses para reforçar a direita e para enfraquecer o Sinn Féin, de esquerda, que foi o partido mais votado nas eleições de 2020.