Manifestantes marcham em Maputo e enfrentam polícia sem Mondlane

Visto de longe, desde as janelas dos edifícios onde muitos dos vídeos são filmados, parece um jogo de desafio: os manifestantes avançam com passo decidido até ao momento em que os polícias começam a disparar, segue-se a debandada da multidão em busca de protecção; minutos depois, novamente reagrupados, os manifestantes voltam a ganhar alento para as palavras de ordem e o caminhar decidido.

Em Maputo, na marcha convocada por Venâncio Mondlane para marcar a terceira fase do ciclo de protestos contra os resultados fraudulentos das eleições de 9 de Outubro, o candidato opositor não conseguiu juntar milhões de pessoas como tanto desejava, mas fez parar uma cidade de mais de 2,2 milhões de habitantes, que esta quinta-feira voltou a acordar quase vazia de trânsito, tirando os blindados militares e as carrinhas Mahindra da polícia, e de pessoas, sem contar com os manifestantes e os agentes das Forças de Defesa e Segurança.

Mondlane, que estará fora do país por razões de segurança, decidiu não voltar a Moçambique para liderar a marcha por considerar que seria demasiado perigoso (não esquecer que dois dos membros da sua campanha foram assassinados a tiro), mas apesar de tudo sente que “há uma atmosfera revolucionária” que se respira nestes dias pós-eleitorais, um sinal, afirmou o candidato presidencial, de que “estamos à beira de uma transição histórica e política única no país”.

Apesar de não poder marchar à frente dos seus apoiantes, Mondlane continua a acreditar ou pelo menos a escrevê-lo e afirmá-lo nas suas redes sociais de que o processo revolucionário está em curso em Moçambique. Mesmo que as autoridades enviem para a rua os seus agentes vestidos à civil e prontos a disparar as suas kalashnikovs: “Não vamos recuar nem um milímetro, vamos salvar Moçambique”.

O denominado “Dia de Libertação de Moçambique”, como lhe chama Mondlane, não parece, no entanto, com força suficiente para fazer realmente mossa no regime até agora. Não se vê um movimento de massas capaz de fazer retroceder a polícia, nem persuadir o Presidente cessante, Filipe Nyusi, o Presidente eleito, Daniel Chapo, e a Frelimo a correr para construir pontes de diálogo com a oposição.

A forma como a marcha foi convocada, com seis pontos diferentes de concentração das pessoas e várias rotas diferentes para avançar até a um ponto específico no centro da cidade, bem perto do Palácio da Ponta Vermelha, deu às autoridades a possibilidade de travar as várias concentrações antes de elas convergirem e atingirem dimensão considerável.