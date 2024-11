Câmara da Covilhã reconstrói casas no centro histórico

A Câmara da Covilhã abriu concurso para a reconstrução de três casas no centro histórico para melhorar as condições de habitação no município, no âmbito da Estratégia Local de Habitação. A empreitada está orçada em 275 mil euros, tem um prazo de execução de 15 meses e a autarquia tem a expectativa de que os trabalhos possam começar em Janeiro de 2025.

A intervenção, na Rua Comendador Gomes Correia, junto de outra empreitada com o concurso público aberto, com a mesma finalidade, implica a demolição do interior das construções e a edificação de dois apartamentos de tipologia T2 e um T1. O imóvel foi construído na década de 1950 e, desde então, nunca foi alvo de obras de conservação ou melhoramentos, referiu a autarquia.

Em resposta escrita enviada à agência Lusa, o município frisou que o projecto, integrado no Programa 1.º Direito, visa apoiar a promoção de soluções habitacionais para pessoas que vivem em condições habitacionais indignas e que não dispõem de capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma habitação adequada. "O município vê esta empreitada como muito relevante para a concretização de uma estratégia que está em curso e que visa reabilitar o património habitacional da autarquia, aumentar a oferta municipal de habitação e dar mais e melhores condições àqueles que nela residem", acrescentou a Câmara da Covilhã.

A Estratégia Local de Habitação da Covilhã (ELHC), aprovada em 2021, prevê intervenções em habitação municipal onde residem 150 agregados e 19 beneficiários directos. Os parques sociais municipais da Covilhã têm, actualmente, 770 fogos destinadas a habitação. A autarquia informou que a ELHC tem um valor global que ascende aos 20 milhões de euros e "coloca o foco nas pessoas através do reforço da escala local na garantia do acesso à habitação".

As prioridades estratégicas, acentuou a Câmara da Covilhã, assentam em garantir uma habitação digna e na revitalização urbana e promoção da oferta pública. "A presente empreitada vai permitir dar melhores condições de habitabilidade aos moradores, adequando as condições existentes da habitação onde residem", frisou o município. As três casas estão habitadas e, para que as obras decorram, os três agregados vão ficar alojados em outro edifício do município.