Câmara de Cascais investe muitos milhares de euros em voluntariado. Porquê?

De que forma os municípios mobilizam os cidadãos para o voluntariado? Esta será uma questão que estará em cima da mesa no 10.º Encontro Intermunicipal de Voluntariado, que se realizará nesta quinta e sexta-feira, na Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril, no concelho de Cascais, que foi eleito este ano a primeira capital portuguesa do voluntariado. O município tem vindo a investir nesta área e, só no programa de jovens no Verão, criado há 25 anos, são gastos cerca de meio milhão por ano. Questionada sobre o motivo pelo qual tem tido tanto foco nesta área, a autarquia refere que é uma forma de valorização pessoal de quem participa e não apenas por necessidade.