Ana Batista e Roberto Lopes, o casal de chefs

Neste episódio do podcast Rostos da Aldeia vamos até aldeia de Alcaide, no concelho do Fundão, falar com os jovens chefs que estão à frente da Casa Cunha Leal, Roberto Lopes e Ana Batista.

Ana tem origem na serra, nasceu na Covilhã há 27 anos. Roberto tem a mesma idade mas é de perto do mar, da zona da Lourinhã. Conheceram-se na Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril e tiveram, cada um, várias experiências nas cozinhas de reputados restaurantes, alguns com estrela Michelin. Quiseram abrir um projecto com assinatura própria, algo que respeitasse o tradicional mas onde pudessem experimentar um olhar inovador. Escolheram uma aldeia como o Alcaide para poderem privilegiar o projecto e o produto. Encontraram as oportunidades que queriam.

A plataforma Rostos da Aldeia é um projecto da jornalista Luísa Pinto, do blogger Filipe Morato Gomes, do videógrafo Tiago Cerveira e do compositor Daniel Pereira Cristo. A locução é de Sónia Borges. Com o apoio da dstelecom.