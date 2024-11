William usa blazer em segunda mão e ténis biodegradáveis em entrega de prémios

O príncipe de Gales esteve na África do Sul para entregar o Earthshot Prize, dedicado ao clima. Destacou-se pela informalidade na escolha do visual com uma mensagem de sustentabilidade.

Tal como o pai, o príncipe William continua comprometido com o clima e esteve na Cidade do Cabo, na África do Sul, para mais uma edição do Eartshot Prize, que premeia anualmente projectos pelas suas contribuições para o ambiente. A usar um blazer em segunda mão e uns ténis em materiais biodegradáveis, o príncipe de Gales surpreendeu pela descontracção na passadeira vermelha (neste caso, verde) do evento.

A posar ao lado de celebridades, como a apresentadora sul africana Bonang Matheba, ​em vestidos de noite, William apostou num visual menos formal para subir ao palco e entregar os prémios que fundou em 2020. O blazer com padrão xadrez terá sido comprado numa loja em segunda mão em Londres, avança o The Mirror. A completar, usou umas sapatilhas feitas a partir de materiais biodegradáveis da Purified Shoes.

Os ténis terão sido comprados pelo próprio William, já que a empresa “não fazia ideia” que estaria nos pés do príncipe de Gales. “Disseram-me que ele próprio os comprou depois de conhecer o nosso produto e isso é um grande impulso para nós”, contou a fundadora do projecto, Mary Allen, que também esteve entre os nomeados para a cerimónia de prémios, que atribui um milhão de libras (1,2 milhões de euros) a cada vencedor.

O Eartshot Prize, frisou William à BBC, é uma réstia de optimismo, que “toda a gente quer”. E elogiou os vencedores: “Sem eles, o futuro afigura-se bastante sombrio. Portanto, estes são os factores de mudança. Estes são os inventores que vão fazer do mundo um lugar melhor para nós no futuro.”

Mas os prémios não foram o único foco de atenção na viagem de quatro dias à Cidade do Cabo. William viajou a solo, mas não deixou de falar da mulher, Kate Midddleton, que estaria “a torcer” pelos vencedores a partir de casa, em Londres, onde continua a recuperar, depois de terminar a quimioterapia preventiva. “Ela está muito bem. Tem sido fantástica durante todo este ano. Sei que vai querer muito que esta noite seja um sucesso”, declarou horas antes da entrega dos prémios. Ao longo dos últimos anos, a princesa de Gales tem acompanhado o marido na entrega dos prémios e, em 2022, também foi notícia por usar um vestido alugado.

Durante estes dias, também não passou despercebida, no pulso de William, uma pulseira da amizade com a palavra "Papa", que foi feita pela filha, Charlotte, a propósito da passagem de The Eras Tour de Taylor Swift por Londres. “Esta é, penso, uma relíquia do um concerto da Taylor Swift que a minha filha decidiu que queria criar uma pulseira. Ela deu-ma quando me vim embora. Por isso, prometi [usá-la] e tentar não a perder enquanto estivesse cá”, contou o filho de Carlos III.