Três pessoas acusadas por ligação à morte de Liam Payne

O cantor, ex-membro dos One Direction, morreu a 16 de Outubro depois de uma queda da varanda de um hotel em Buenos Aires, Argentina.

Três pessoas foram acusadas por ligação à morte do cantor e ex-membro dos One Direction Liam Payne, avança a Reuters, informada pela procuradoria argentina.

Payne morreu a 16 de Outubro, depois de cair de uma varanda de um hotel em Buenos Aires. O artista britânico teria vestígios de álcool, cocaína e antidepressivos no sangue à hora da morte, segundo revelaram as autoridades argentinas em comunicado mencionado pela Reuters.

Esta quinta-feira, foram acusadas três pessoas por suspeita de desempenharem um papel significativo no fornecimento de drogas. Entre os acusados estão um presumível traficante, um empregado do hotel, que alegadamente forneceu cocaína a Liam Payne, e uma pessoa próxima do cantor.

A mesma fonte afirma que quem que visitava o país com Liam Payne foi, também, acusado de abandono de uma pessoa seguido de morte.

A autópsia revelou que a causa da morte foi “traumatismo múltiplo” e “hemorragia interna e externa”, consequência da queda da varanda do hotel, avança a BBC. Ademais, o Ministério Público argentino revelou que, segundo os exames médicos, o cantor estava parcial ou totalmente inconsciente no momento da queda.

A BBC adianta que o Ministério Público exclui a possibilidade de se ter tratado de um acto consciente ou voluntário.

No dia do acidente, um empregado do hotel fez uma chamada para o 112 para alertar para um hóspede que agia de forma agressiva e que poderia estar sob influência de álcool e drogas. Revelou-se mais tarde que esse hóspede era Liam Payne.

As autoridades argentinas efectuaram várias buscas ao quarto de hotel em Buenos Aires, inclusive investigaram o portátil avariado do cantor e outros aparelhos electrónicos encontrados no local.

A estação britânica afirma que o corpo de Liam já foi entregue à família, na passada quarta-feira, para que seja trasladado para o Reino Unido.