Mergulhador encontra anel de formatura perdido há quase 50 anos no oceano — e devolve-o

Foi uma conjugação de factores: a sorte de o detector de metais ter identificado o objecto no fundo do oceano; um mergulhador que decidiu reconstituir a história do achado; e uma funcionária da Universidade McMaster que se pôs em campo até encontrar o dono do anel. Como resultado, em vésperas do seu aniversário, Morgan Perigo recebeu uma encomenda com o presente inesperado.

De acordo com a Universidade McMaster, em Hamilton (Ontário, Canadá), Perigo perdeu o seu anel de formatura durante uma viagem a Barbados, em 1977. Na altura, explicou o antigo aluno à universidade num email, encontrava-se com a sua mulher e os seus dois filhos pequenos. “Um dia, peguei no meu filho mais novo e entrei no mar. Ele foi derrubado por uma onda, por isso tentei agarrá-lo”, começou por relatar. Foi então que a criança lhe puxou a mão e o anel lhe saiu do dedo. “Procurámo-lo, mas não tivemos sucesso”, recordou.

Quarenta e sete anos depois, o anel reapareceu no que lhe pareceu um momento quase mágico. Mas o ressurgimento teve origens mais mundanas, com Alex Davis, um mergulhador profissional, a encontrar o objecto numa das suas incursões marinhas. Davis estava prestes a emergir do seu mergulho numa praia dos Barbados, em meados de Outubro, quando o seu detector de metais começou a apitar, conta o The Washington Post. Adiou o fim da incursão e, sob rochas e corais mortos, descobriu um anel dourado, adornado com uma pedra vermelho-escura.

Já em terra, Davis identificou as inscrições no anel: o nome da Universidade McMaster, o ano 1965 e umas iniciais: F.M.P.. Tratava-se de um anel de formatura. “Senti-me quase no dever de tentar recuperá-lo”, disse ele ao The Washington Post.

O mergulhador começou por consultar o site da McMaster, tendo, posteriormente, contactado a universidade. O seu email chegou a Laura Escalante, que se propôs resolver o mistério e a descobrir a história de Frederick Morgan Perigo. Contactado, Perigo confirmou que o anel era dele.

A partir daí, Escalante pôs os dois homens em contacto e Davis conseguiu enviar o anel perdido a Perigo. “Que maravilhoso e inesperado presente de aniversário dos 83 anos”, disse Perigo à Universidade McMaster, que noticiou o episódio.

O anel de Perigo é apenas um dos muitos tesouros que o furacão Beryl, que agitou a costa dos Barbados em Julho, trouxe à superfície. Segundo Davis, que dirige uma empresa de mergulho no país das Caraíbas, foi isso que o levou a comprar um detector de metais, que acabou por ser essencial na descoberta.