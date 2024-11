Filha trans de Elon Musk não “vê futuro nos EUA” após vitória de Donald Trump

A filha transgénero de Elon Musk, Vivian Jenna Wilson, recorreu ao Threads, assim que a vitória de Donald Trump foi confirmada, para dizer que o seu futuro não passa pelos Estados Unidos, aproveitando ainda para criticar o pai e outros membros da família pelo apoio ao republicano.

“Não vejo o meu futuro nos Estados Unidos. Mesmo que [Donald Trump] só esteja no cargo por quatro anos, mesmo que os regulamentos anti-trans não aconteçam magicamente, as pessoas que voluntariamente votaram nele não vão a lado nenhum tão cedo”, escreveu, apontando o dedo à família. “Observar os membros adultos da minha ex-“família” nas redes sociais (…) deixa-me feliz por não ter desenvolvido a minha predisposição genética de aparentemente não ter uma espinha dorsal”, rematou.

A celeuma entre Elon Musk e Vivian Jenna Wilson tornou-se pública quando a filha, após os 18 anos, ter apresentado um pedido em tribunal para mudar o nome legal de acordo com a sua identidade de género. Para além do primeiro nome, a jovem decidiu mudar o apelido de Musk para Wilson, o último nome da mãe, por não “desejar ser relacionada com o pai biológico de maneira nenhuma”.

Cerca de um mês após Vivian ter dado entrada com o processo, Musk declarou o seu apoio ao Partido Republicano, cujos representantes apoiam uma legislação que visa limitar os direitos das pessoas trans.

Dois anos antes, o fundador da Tesla e da SpaceX partilhara a sua opinião relativamente a direitos trans, dizendo que, apesar de apoiar as pessoas trans, “todos estes pronomes são um pesadelo estético”. E, um par de anos depois de Vivian ter assumido uma identidade transgénero, Musk esclareceu o seu pensamento: “O meu filho Xavier (o nome anterior de Vivian) está ​morto, assassinado pelo vírus da mente woke”.

O fundador da SpaceX, de 53 anos, tem um total de 11 filhos vivos: os gémeos Griffin e Vivian e os trigémeos Kai, Saxon e Damian, da sua primeira mulher, Justine Musk; X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl e Techno Mechanicus, da cantora Grimes (Claire Boucher); e os gémeos Strider e Azure e um terceiro bebé nascido este ano, com Shivon Zilis, executiva da Neuralink. Teve ainda um sexto filho no primeiro casamento, que morreu com dez semanas, vítima de síndrome da morte súbita.