Em família com O’Neill, o amor e um Alentejo guloso a olhar para o balão

PASSEIO

Festival Internacional de Balões de Ar Quente

7 a 13 de Novembro

Trinta equipas de cinco países (Portugal, Espanha, França, Holanda e Bélgica) chegam ao Alto Alentejo prontas a colorir os céus e pôr toda a gente a olhar para o balão – dezenas deles, na verdade. Entre 7 e 13 de Novembro, abrem os cestos à população e até a podem levar ao céu.

Monforte, Fronteira, Ponte de Sor, Montargil, Alter do Chão e Benavila compõem a rota da 27.ª edição do Festival internacional de Balões de Ar Quente, uma iniciativa conjunta da Publibalão e do clube de balonismo Alentejo sem Fronteiras.

Visita uma localidade por dia (excepção feita à pausa para descanso a 11 de Novembro). Nas cinco primeiras, há voos livres às 7h e às 14h30; no último, às 7h30, a partir da Fundação Abreu Callado. Ponte de Sor tem ainda direito a Night Glow, um espectáculo nocturno de luz e música protagonizado por balões iluminados (dia 9, às 19h45).

Para ver, ninguém paga. Para subir, é preciso ser maior de idade e comprar uma pulseira entre os 75€ e os 90€, sabendo que as receitas revertem para as associações de bombeiros locais.

TEATRO

Para Onde Vão?

7 a 10 de Novembro

Em Matosinhos, as Marionetas do Porto puxam os fios ao universo do ilustrador João Rodrigues, que tem uma exposição chamada A.M.O.R. patente no Museu das Marionetas do Porto até 29 de Dezembro, para estrearem uma peça sobre isso mesmo, o amor.

Não apenas aquela “coisa maiúscula entre os seres os humanos”, explica a companhia, mas “as diferentes formas em que este se pode manifestar”, esclarece, “trazendo à tona temas como a amizade, a empatia e a necessidade de amar”.

Escrita e encenada por Micaela Soares, que também a interpreta ao lado de Vítor Gomes, a peça constrói-se em torno de personagens que usam um capacete que lhes estimula a imaginação mas que também lhes serve de fuga para uma dimensão onde “há corações por todo o lado”.

Viver dentro do nosso capacete será a melhor opção? O isolamento será compatível com a compreensão do amor? São questões que atravessam o espectáculo, dirigido a maiores de três anos.

Sobe ao palco do Teatro Municipal Constantino Nery, nos dias 9 e 10 de Novembro, respectivamente às 21h30 e às 16h, com bilhetes de 5€ a 7,50€. Também há sessões para escolas nos dias 7 (às 14h30) e 8 (também às 10h30).

Para Onde Vão?

Um Poeta em Forma de Assim: Visita Guiada à Cabeça de Alexandre O’Neill

8 a 24 de Novembro

“Como funciona a Máquina de Fazer Poemas? Para que serve o Dicionário Gigante? E porque é que há um coração partido numa das prateleiras?” São perguntas que brotam quando se visita a cabeça de um poeta como Alexandre O’Neill.

Quem lhes tenta responder é “uma jovem [interpretada por Malu Vilas Boas] que sofre da mesma ‘doença das palavras’ de que O’Neill sofria”, detalha a sinopse. E que, avisa, “pode estar a ficar contaminada por outras manias do poeta”.

Dirigida a maiores de dez anos, a peça é da autoria de Ana Markl e Luís Leal Miranda. Vai às tábuas do Lu.Ca - Teatro Luís de Camões, em Lisboa, ao fim-de-semana, às 16h30, com direito a sessão extra ao domingo, às 11h30. As escolas têm lugar reservado às 10h30 dos dias 8, 13 (neste caso, também às 14h30), 14, 15, 20, 21 e 22.

É uma das manifestações de um ciclo desenhado em torno de O’Neill, para assinalar o centenário do seu nascimento e dar a conhecer aos mais pequenos a sua forma tão particular de brincar com as palavras. A homenagem completa-se com a exposição A Loja a Fingir do Museu Imaginário (de 8 de Novembro a 1 de Dezembro), a oficina AlfabetO’Neill (de 9 a 23 de Novembro) e, online, uma playlist (já disponível) e Poemas para Estes Dias (de 6 a 20 de Novembro).

Onde É a Guerra?

9 de Novembro

Ao meio, uma barricada. De cada lado, um soldado. Ambos estão prontos para começar a guerra. Cada um sente que os seus males são culpa de quem está do outro lado. A missão é clara. A imaginação agiganta o perigo. Mais: o inimigo “é horrível, cheira mal da boca e não toma banho”. É o que nos diz a sinopse desta peça apontada a crianças com mais de três anos. Depois, lança as perguntas que importam: “E se conseguissem ver-se? O que aconteceria à guerra?”

Concebida por Inês Fonseca Santos e Maria João Cruz, no âmbito do projecto Boca Aberta, do Teatro Nacional D. Maria II, tem encenação de Catarina Requeijo e é interpretada por Luís Godinho e João Reixa.

Chega ao Teatro Municipal de Ourém neste sábado, às 11h, com bilhetes de 2€ a 4€ (conforme o espectador seja menor ou maior de 12 anos). No sábado seguinte (dia 16), à mesma hora, vai à Biblioteca Municipal de Lagos.

FEIRA

Feira de Chocolate de Grândola

De 8 a 10 de Novembro

Os “três dias mais doces do Alentejo” voltam a fazer de Grândola uma vila achocolatada. É altura de pôr o chapéu de Willy Wonka, entrar no Parque de Feiras e Exposições e percorrer (e provar) as delícias que a Feira de Chocolate tem para oferecer, seja nos expositores – mais de 50 – que vendem toda a espécie de produtos e combinações do ingrediente, seja na descoberta da arte dos mestres chocolatiers em sessões de showcooking.

Daniel Gomes, criador do bombom mais caro do mundo, é um deles. Céu Carvalho, Paula Baluga, Re Monteiro, Manuel Alexandre, Tony Salgado e Valdemar Onofre são outras fontes de dicas e segredos do ofício. Marlene Alexandre também lá vai estar para esculpir um megafone de chocolate que representa a comemoração do cinquentenário do 25 de Abril.

O programa completa-se com tasquinhas, street food, concertos (de Rosinha e dos Boca Doce), teatro, artes circenses, espectáculos de fogo, estátuas vivas e, especificamente para os gulosos mais pequenos, uma Oficina Criativa, insufláveis e outros divertimentos.

A entrada custa 1€ na sexta-feira (em que a feira abre das 14h às 24h) e 1,50€ no sábado (das 12h às 24h) e domingo (das 12h às 20h), ficando a 3€ para os três dias. Crianças até aos nove anos não pagam.

Numa nota paralela, quem quiser juntar a castanha à degustação pode seguir para um dos restaurantes do concelho que aderem às Semanas Gastronómicas de Chocolate e São Martinho, entre 1 e 11 de Novembro.

MUSICAIS

Ruca em Concerto

9 de Novembro

Ruca, o menino dos livros e dos desenhos animados que diz ter muito tino e muita coisa para aprender, e que é um personagem muito acarinhado pela pequenada, é a estrela deste espectáculo que converte as suas aventuras em momentos musicais.

A Clementina, o gato Riscas, a irmã Rosita e, claro, os (muito pacientes) pais não faltam a esta “jornada mágica cheia de risos, amizade e lições de vida”, descreve a produtora Lemon Live Entertainment.

O encontro está marcado para sábado, às 11h e às 15h, no Grande Auditório do Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz, com bilhetes de 6,90€ a 19,90€.

A Bela e o Monstro

18 de Outubro a 9 de Maio

Mais de 40 intérpretes, entre actores, cantores, bailarinos, acrobatas e músicos, dão vida a esta superprodução com o dedo perfeccionista do mestre dos musicais Filipe La Féria. Inspira-se no filme realizado pelo surrealista Jean Cocteau nos anos 1940, que por sua vez é uma adaptação do conto setecentista sobre um príncipe que é transformado em monstro por uma feiticeira e que assim ficará até que alguém se apaixone por ele.

Segundo o convite feito pelo Teatro Politeama (Lisboa), trata-se de um espectáculo que, entre “cenários deslumbrantes” e “figurinos magníficos”, propaga “uma mensagem de humanidade e aceitação da diversidade, da força indestrutível do amor e da descoberta da beleza através da bondade”.

Está em cena à sexta, às 21h; ao sábado, às 11h, 15h e 21h; e ao domingo, às 11h e 15h, com bilhetes entre 7,50€ e 25€. As escolas podem contar com sessões de terça a sexta, às 10h, 11h e 14h.

A Bela e o Monstro

OFICINA

Viagens, Culturas e Roupa

9 de Novembro

Ainhoa Vidal, criadora bem conhecida dos espectáculos para crianças – especialmente os que entretecem corpo, movimento e comunidade – é actriz e bailarina com trabalho feito também como figurinista. É daqui que puxa os galões para esta oficina-jogo que começa neste convite: “a partir de um jogo de misturar e combinar peças de roupa improváveis, encontraremos personagens e histórias que nunca tínhamos imaginado”.

Tem lugar no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, às 15h (dos cinco aos oito anos) e às 16h (dos nove aos 12), com passaportes a 5€.

EXPOSIÇÃO

Porto em Miniatura

9 de Setembro a 30 de Dezembro

No número oito da Rua do Ateneu Comercial do Porto cabem a Torre dos Clérigos, a Sé Catedral, a Estação de São Bento, o Palácio de Cristal, a Cadeia da Relação, igrejas, quiosques e até antigos urinóis.

São dezenas de maquetas que recriam monumentos e outros edifícios emblemáticos da cidade, ao detalhe e em miniatura. Produzidas entre as décadas de 1930 e 50, provêm da colecção do portuense Agostinho Conceição Gonçalves Teixeira.

Podem ser vistas de terça a domingo, das 10h às 13h e das 14h às 18h. À entrada são cobrados 5€ (3€ a menores de 12 anos).

FESTA

A Quintinha Celebra o Magusto

10 de Novembro

Quentinhas, boas e à moda antiga – assim se saboreiam as castanhas na Quintinha de Monserrate, em Sintra. Antecipado para o domingo anterior ao São Martinho, a celebração faz-se em família e de mãos na massa.

É preciso preparar as castanhas para o assador, devidamente temperadas com sal ou erva-doce, e amassar as broas que as vão acompanhar, além de ajudar “nas restantes tarefas do dia-a-dia na quinta”, explica a Parques de Sintra, promotora da festa. A alimentar o magusto estão também as marionetas que se encarregam de representar a lenda.

É diversão para durar um bom par de horas, a partir das 10h30. O acesso fica a 14€ (adultos) e 12,50€ (crianças dos três aos 12 anos), sendo gratuito para menores de três anos.