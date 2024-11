Portimão: No (renovado) Vista de João Oliveira, come-se o Algarve da terra ao mar

Restaurante do Bela Vista renovado, mas sempre com o Algarve no menu. Sem carne, só marisco e peixe. O chef, que acaba de receber 2 Facas nos prémios Best Chefs, sonha com a segunda estrela Michelin

Na linha do horizonte, o sol põe-se e os barcos saem para a pesca. São pequenos, mas ao anoitecer destacam-se na paisagem ao iluminarem as águas da Praia da Rocha, em Portimão. Cá dentro, no Vista, a vista na mesa é outra, mas também vem do mar. O restaurante liderado por João Oliveira está de cara lavada desde o início deste ano, “mais contemporâneo, mais intelectual”, diz o chef, que entrou para a lista dos 100 Best Chefs no ano passado e acaba de ser galardoado com 2 Facas em gala decorrida esta quarta-feira no Dubai. Mudança e inovação são pilares da casa e estendem-se ao menu, mantendo uma promessa: aqui só se come peixe.