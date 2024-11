Marvão em festa, magustos e vinho: há 4000kg de castanhas para as visitas

A Câmara de Marvão comprou mais de 4.000 quilos de castanha a produtores locais para serem consumidos numa feira dedicada a este fruto, que se realiza, no fim-de-semana, naquela vila, revelou a câmara municipal.

Promovida por este município do distrito de Portalegre, a 40.ª edição da Festa do Castanheiro - Feira da Castanha vai animar a localidade alentejana, no sábado e no domingo, com magustos, artesanato, gastronomia e música.

Considerado o "evento mais emblemático" do concelho, o certame vai contar com mais de 4.000 quilos de castanha pronta a degustar nos três magustos previstos, acompanhados pelo vinho de talha, também tradicional da região.

Em declarações à agência Lusa, a vereadora da Câmara de Marvão Paula Trindade indicou esta quinta-feira que o município comprou as castanhas para a feira a 22 produtores da região, cabendo a cada um deles "uma quota de cerca de 182 quilos" desse fruto.

"Comprámos a 3,50 euros o quilo e o calibre que costumamos ter é o 100/110, que é o mais típico das variedades Clarinha e Bária", que são as da região e têm Denominação de Origem Protegida (DOP), adiantou a responsável.

A vereadora referiu que o preço por quilo pago pela autarquia, sendo similar ao do ano passado, "já é um valor um pouco acima daquele que os comerciantes de castanha costumam pagar, que é cerca de três euros".

Castanha em festa

Além dos magustos tradicionais, o evento inclui ainda uma mostra de artesanato e produtos locais, animação de rua, exposições, "workshops" temáticos e o arranque de uma quinzena gastronómica, indicou o município, em comunicado.

Os visitantes podem também apreciar os bordados com casca de castanha, a cestaria em madeira de castanheiro e espectáculos musicais, cujos destaques vão para Siga a Farra, no sábado, e Rosinha, no domingo, ambos às 15h, no Largo do Terreiro.

O programa inclui também a exposição comemorativa "40 Anos de Festa do Castanheiro - Feira da Castanha de Marvão", patente nas ruas da vila e com fotografias que "convidam a uma viagem pelo tempo e pelos costumes associados à castanha do concelho".

Já a inauguração, está marcada para sábado, às 10h, informou o município, que disse estar prevista a presença do secretário de Estado da Agricultura, João Moura.

A entrada no certame tem um custo de 1,50 euros, mas tem fins solidários, já que a receita reverte para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Marvão.

A Feira da Castanha marca também o início da tradicional "Quinzena Gastronómica da Castanha", promovida pela câmara, que começa no sábado e vai decorrer até ao dia 24 deste mês, colocando este fruto em destaque nas ementas dos 15 restaurantes aderentes.

A castanha de origem local vai ser "o ingrediente chave" de pratos com bacalhau, veado, lombinhos e borrego, entre outros, e o seu "sabor característico" ganha a "preferência dos visitantes" em sobremesas como o leite-creme de castanha, pudim, trufas e tecolameco.