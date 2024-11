Foram vendidos 22 mil passes ferroviários verdes em três semanas

Desde que foi lançado o Passe Ferroviário Verde, no passado mês de Outubro, a CP - Comboios de Portugal vendeu 22 mil destes títulos de transporte. O número foi avançado esta quinta-feira pelo ministro das Infra-estruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, que lembrou que estas vendas correspondem a mais do dobro dos passes ferroviários nacionais que tinham sido vendidos durante todo o ano passado.

Anunciado em Agosto, o Passe Ferroviário Verde começou a ser vendido a 21 de Outubro. Este título de transporte permite viajar durante um mês, por 20 euros, em todos os comboios inter-cidades e Inter-regionais (ambos apenas em lugares de 2.ª classe), nos regionais e nos suburbanos de Coimbra.

Ouvido nesta quinta-feira na Assembleia da República, no âmbito da discussão do Orçamento do Estado para 2025, Miguel Pinto Luz adiantou que foram vendidos mais de 22 mil destes passes. No conjunto de 2023, recordou, tinham sido vendidos 12.460 passes ferroviários nacionais (o anterior título de transporte nacional, criado pelo anterior governo socialista, que custava 49 euros e que só abrangia os comboios regionais).

Do total de 22 mil passes, 59% foram adquiridos por novos utilizadores, detalhou o ministro, o que indica que "a elasticidade do preço funcionou".

A medida, apontou ainda o governante, tem um custo anual de 19 milhões de euros.