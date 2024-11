As taxas alfandegárias de Trump já assustam a economia europeia

No dia a seguir à vitória de Trump nas eleições presidenciais dos EUA, o euro e vários analistas alertaram para o risco de crescimento mais lento na UE, com risco de entrada em recessão.

Com uma estrutura muito aberta ao exterior, fortemente dependente do sucesso do seu sector exportador e com a sua principal potência em crise, a economia europeia arrisca-se a ser uma das maiores vítimas das políticas que irão ser seguidas pelos Estados Unidos no segundo mandato de Donald Trump.