Governo “não vai mexer” na lei das rendas antigas, diz Pinto Luz

O Governo continua a rejeitar que tenha inscrito no Orçamento do Estado a intenção de alterar a lei que regula os contratos de arrendamento anteriores a 1990 (as chamadas "rendas antigas") no sentido de descongelá-los e fazê-los transitar para a legislação actual. Garante que "não vai mexer" nestas regras, mantendo as protecções que se aplicam aos inquilinos idosos ou com deficiência que estão abrangidos por estes contratos. E irá, por outro lado, pagar uma compensação aos senhorios destes contratos – uma medida que foi pensada e criada pelo último Governo socialista.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt