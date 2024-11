Sp. Braga joga na Suécia para quebrar o gelo na Liga Europa

Duas derrotas consecutivas na Liga Europa forçam o Sp. Braga a conseguir hoje (17h45, SPTV) um resultado positivo em Boras, na Suécia, na 4.ª jornada da prova. No recinto do Elfsborg, os minhotos procuram abandonar o último terço da classificação, que não lhes dará acesso a mais do que um bilhete de volta para casa. Ainda há muito por disputar, é certo, mas uma reacção impõe-se rapidamente.

O percurso bracarense na competição começou com um triunfo suado diante do Maccabi (2-1) e prosseguiu com dois desaires: 3-0 em casa do Olympiacos e 1-2, na Pedreira, frente ao Bodo/Glimt, com reviravolta no tempo de compensação. Desfecho difícil de digerir, portanto, e que coloca mais pressão à medida que o calendário vai avançando.

O Elfsborg, porém, está em posição idêntica, com três pontos. O último mês foi madrasto para o sétimo classificado da Liga sueca — registou quatro derrotas consecutivas, três para o campeonato e uma para a Liga Europa, antes de regressar às vitórias com uma goleada para a Taça (0-5) e um triunfo tangencial sobre o Vasteras. Ao longo da temporada, a equipa tem-se apresentado em 3x4x2x1, tendo a excepção acontecido precisamente na frente europeia, na recepção à Roma, em que se dispôs em 5x3x2. Curiosamente, venceu os italianos, por 1-0, pelo que a repetição do sistema para o embate de hoje não pode ser descartada.

Independentemente do plano do treinador Oscar Hiljemark, o Sp. Braga aponta ao triunfo, contando já com os recuperados Robson Bambu, Bright Arrey-Mbi e João Moutinho. No outro prato da balança, o influente médio Rodrigo Zalazar continua de fora, por lesão, mas o técnico, Carlos Carvalhal, coloca a tónica do discurso no plano colectivo, alertando para o perfil do rival.

"É uma equipa que joga simples, que é alta, muito forte no jogo directo. Diria que é tipicamente do Norte da Europa. Claro que, tal como todas as equipas, o Elfsborg tem as suas debilidades e vamos tentar aproveitá-las ao máximo. Para isso, temos de ter bola, porque quem tem bola é que comanda o jogo, e estar sempre de olho na baliza adversária. Além disso, temos de estar muito atento às bolas paradas e aos lançamentos laterais",