Portugal entra a ganhar na corrida ao Euro 2026 de andebol

Entrou com a mão direita a selecção portuguesa na fase de qualificação para o Europeu de andebol de 2026, ao vencer a Roménia, por 37-30, na 1.ª jornada, nesta quinta-feira.

Em Santo Tirso, Portugal não iniciou bem a partida e, entre várias oscilações no marcador, sempre em desvantagem, chegou ao intervalo a perder por 12-16.

O regresso das cabinas foi mais promissor e, aos 11 minutos, passou pela primeira vez para a frente (21-20), mas só conseguiu descolar nos últimos cinco minutos, com um bom impulso do pivot Luís Frade (terminou com 11 golos).

A selecção nacional volta a jogar em Santo Tirso, no domingo (17h30), diante de Israel, que empatou na Polónia nesta ronda inaugural (32-32).