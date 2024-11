FC Porto quer bater a Lazio para escalar na Liga Europa

Vítor Bruno propõe jogo ambicioso, com os “dragões” a voltarem às vitórias em Itália para chegarem à qualificação directa.

O FC Porto está de regresso a Roma, onde, esta noite (20h, SPTV5), reencontra a Lazio, actual líder — só com vitórias — da fase de liga da segunda maior prova continental de clubes da UEFA.

Historicamente, algo que o futebol costuma remeter, despudoradamente, para os museus, os italianos nunca venceram os “dragões”, sendo, por isso, um adversário de boa memória, especialmente pela goleada (4-1) na primeira mão da meia-final da Taça UEFA de 2002-03, troféu que acabou na vitrina das Antas.

A verdade é que o FC Porto também ainda não bateu a Lazio no Olímpico de Roma. Daí que, agora, mais de duas décadas depois de o FC Porto de Mourinho ter eliminado a formação de Mancini e Fernando Couto, e, três épocas volvidas desde o duelo entre Conceição e Sarri, no “play-off” da Liga Europa, o desafio seja ainda maior.

Vítor Bruno espera uma Lazio agressiva, fiel à imagem deixada nos últimos dois meses, em que venceu oito jogos e perdeu apenas um, com a Juventus. Uma Lazio que Nehuén Pérez, presente na conferência de imprensa, conhece na perfeição, que defrontou e venceu imediatamente antes de trocar a Udinese pelo FC Porto.

Apesar disso, Vítor Bruno disse nem lhe ter sequer ocorrido consultar o central argentino (convocado na véspera para a selecção albiceleste) para obter informação privilegiada sobre os italianos.

Mesmo assim, o treinador prometeu não especular no jogo de Roma, assumindo a ambição necessária para “rapidamente escalar na tabela e chegar aos lugares de qualificação directa”, até para evitar amargos de boca.

O técnico portista resistiu ainda à provocação/ingenuidade de um jornalista italiano, que quis saber se Vítor Bruno falou com Conceição sobre o último jogo com a Lazio, em 2021-22, levando Vítor Bruno a recordar-lhe que esteve presente e viu com os próprios olhos um jogo de “boa memória” pelo apuramento.

Agora, depois da derrota inesperada na Noruega, do empate e do triunfo frente a Manchester United e Hoffenheim — com o salto para o 15.º lugar —, o FC Porto precisa da sua melhor versão para poder reafirmar-se nesta quarta ronda europeia.

Em Roma, Vítor Bruno procurará a primeira vitória no papel de visitante, o que exige um plano de jogo que não contempla qualquer vislumbre da deslocação à Luz, no domingo, para a Liga portuguesa, numa altura em que o FC Porto acumula sete triunfos nos últimos oito compromissos (ciclo iniciado depois do encontro da Noruega).

Um plano de que foram riscados, por opção, os laterais Wendell e Zaidu e o extremo Iván Jaime. Grujic é a única baixa por lesão. Gonçalo Ribeiro (guarda-redes da equipa B), Samuel Portugal, Otávio, Vasco Sousa e Fran Navarro são as novidades relativamente à chamada para o Estoril, com Marcano na comitiva, mesmo não estando inscrito.

Mas um plano que inclui o desejo de voltar a vencer em Itália, o que não sucede desde 2016-17, quando os “dragões” bateram (0-3) a Roma no “play-off” de qualificação para a Champions. “Queremos voltar a ganhar em Itália para criar mais boas memórias”, concluiu Vítor Bruno.