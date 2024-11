Pedro Nunes Pedro eleito novo presidente da Federação Portuguesa de Golfe

Bateu o presidente em exercício Miguel Franco de Sousa com 57,5% dos votos

Pedro Nunes Pedro venceu hoje as eleições à presidência da Federação Portuguesa de Golfe (FPG), ao bater no sufrágio o atual presidente, Miguel Franco de Sousa.

Com o projecto “Juntos Somos Mais Golfe”, Pedro Nunes Pedro teve 46 votos a favor, contra os 29 do seu rival. Num universo de 80 votos por delegados, houve ainda cinco votos nulos.

Ou seja venceu com 57,5% dos votos válidos.

"Foi um caminho longo, um ano de trabalho, e queremos mesmo que haja aqui uma mudança, um novo rumo, e sobretudo uma nova energia. Na linha, aliás, do nosso programa. E vai ser um trabalho em equipa, com os clubes, o que é fundamental”, comentou o vencedor, que irá tomar posse já no dia 26.

Miguel Franco de Sousa foi presidente da FPG durante dois mandatos, nos últimos dois quadriénios.

Com Pedro Nunes Pedro foram eleitos João Paulo Pinto, Jorge Carreira e Ricardo Martinho, como vice-presidentes, e Patrícia Brito e Cunha, Madalena Costa Macedo, Miguel Gaspar, Joana Trigoso e Francisco Teles Menezes, como vogais

