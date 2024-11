Terrifier 3 ou a atracção de feira

Espectadores a desmaiarem, a vomitarem, a fugirem alucinados da sala de cinema? Não é grande novidade. Reza a lenda que, quando os irmãos Lumière mostraram a sua Chegada de Comboio à Gare de La Ciotat em Lyon em 1896, os espectadores fugiam do comboio projectado no ecrã (na verdade, só se desviavam nas cadeiras, mas pronto). O produtor William Castle, rei do terror popular dos anos 1950-60 (e também produtor da Semente do Diabo, de Roman Polanski), recorria a truques de feira nas projecções dos seus filmes, com cadeiras que vibravam em pontos específicos do filme ou esqueletos fosforescentes largados do tecto. Quando O Exorcista se estreou em 1973, eram legião as histórias de vómitos, desmaios e histeria nas salas (em Lisboa, havia ambulâncias à porta do Éden); e filmes como O Projecto Blair Witch ou Actividade Paranormal foram repetidamente descritos como “os filmes mais aterrorizadores de sempre”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt