Sofia Hoffmann concretizou num álbum o sonho de gravar com Ivan Lins: [In]LOVE

Ao terceiro álbum, a cantora e compositora Sofia Hoffmann alargou o seu universo musical a uma nova e marcante colaboração. Depois de One Soul (2019), o álbum de estreia, e de Rebirth (2021), este produzido pelo norte-americano John Beasley, [In]LOVE, que estará disponível a partir desta sexta-feira nas plataformas digitais, foi produzido pelo cantor e compositor brasileiro Ivan Lins. O resultado deste encontro, audível nas oito canções do álbum, será dado a ouvir em concertos a ele dedicados, em 2025, mas quem quiser ouvi-lo ao vivo, em parte, poderá fazê-lo já esta sexta-feira no Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha, às 21h30, onde Sofia Hoffmann (voz e sitar) se apresentará com os músicos Nuno Tavares (piano) e Cláudio César Ribeiro (guitarras).

A aproximação a Ivan Lins, que Sofia conhecia da sua vasta obra na música popular brasileira, ocorreu há cerca de dois anos, quando vários músicos se juntaram num almoço de despedida de John Beasley (o seu anterior produtor), que estava de partida para os Estados Unidos. Foi nesse almoço, onde estavam Ivan e a mulher, que Sofia acabou por iniciar os primeiros laços. “Como eu morava na Ajuda e eles também, fomo-nos encontrando e partilhando ideias sobre música, sobre as relações Portugal-Brasil”, diz Sofia ao PÚBLICO. “E daí nasceu uma amizade e um respeito pela música e pelo impacto que ela tem, não só em cada um de nós, mas também na sociedade.”

Quando Sofia Hoffmann achou que estava na altura de trabalhar num novo álbum, pensou que seria uma boa oportunidade para trabalhar com Ivan. Convidou-o, ele aceitou o desafio e assumiu a produção, deixando os arranjos a cargo de um músico que é praticamente o seu braço-direito, o guitarrista Cláudio César Ribeiro. Aos três, juntaram-se Nuno Tavares (piano, teclados), Carlos Barretto (contrabaixo) e Chris Wells (bateria, percussão), além de três convidados: Luís Guerreiro (guitarra portuguesa), João Moreira (fliscorne, trompete) e Gonçalo Sousa (harmónica).

“Eu já tinha várias letras escritas”, recorda Sofia. “De início, éramos para fazer um disco com apenas seis temas, algo entre o EP e o álbum, mas depois entusiasmámo-nos e acabámos por trabalhar oito temas. Para mim, alguns eram fundamentais e tinham de entrar; outros, escrevi-os desde o início do ano passado, durante uma viagem que fiz a Bali. O tema [In]LOVE foi escrito há cerca de ano e meio, dois anos, e é um convite a resgatarmos o nosso amor-próprio, sobretudo no contexto social em que vivemos neste momento, de guerras.” Já o tema de abertura, Não sejas triste, foi escrito em 2023 na Herdade do Brejão, que pertenceu a Amália Rodrigues.

Todas as letras e músicas são de Sofia Hoffmann, excepto O sonho, com um videoclipe em estreia esta sexta-feira, com letra de Sofia e música de Ivan Lins. “O que partilhei com o Ivan, durante este trabalho, foi uma vontade enorme de concretizar um sonho de ter um trabalho com ele, ou dueto ou fosse o que fosse.” Acabou por ser um dueto, sim, mas também uma parceria. Ele envio-lhe uma música inédita, ela escreveu uma letra ajustada à música, durante uma viagem que fez pela Índia, no ano passado, e gravaram-na a duas vozes, juntos. Assim se concretizou O sonho.

Foto Nuno Tavares, Carlos Barretto, Sofia Hoffmann, Ivan Lins, Chris Wells e Cláudio César Ribeiro ALFREDO MATOS

De toda a experiência com Ivan, em estúdio, Sofia diz que reteve algumas coisas essenciais: “O aspecto mais importante de todos foi a serenidade e a segurança que o Ivan transmite quando está a trabalhar em estúdio, sobretudo a nível de produção. É um estilo de liderança que não se impõe, mas que é gerado naturalmente à volta de todos aqueles que estão a trabalhar com ele.” O segundo aspecto, acrescenta, “foi o enorme respeito que ele teve pela minha música, pelo meu estilo de escrita musical, querendo sofisticá-la mas sempre com a preocupação de reflectir o que eu sou musicalmente. Achei isto de uma nobreza extraordinária, um acto espectacular e muito bonito.”

Depois do concerto desta sexta-feira nas Caldas da Rainha e antes dos espectáculos de 2025 onde o disco [In]LOVE será enfim apresentado na íntegra, Sofia Hoffmann tem ainda um concerto em Lisboa, marcado para 13 de Dezembro, no Auditório Carlos Paredes, em Benfica, às 21h30, dedicado ao cancioneiro natalício norte-americano: Christmas Jazz by Sofia Hoffmann.