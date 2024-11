Sexta na TV: Um Romance Perigoso, um assalto a um banco e um lago de fogo

CINEMA

Romance Perigoso

AMC, 22h10

Baseado no romance homónimo de Elmore Leonard e duplamente nomeado para os Óscares, o filme realizado em 1998 por Steven Soderbergh e escrito por Scott Frank conta a história de Jack Foley (George Clooney), um assaltante de bancos que foge da prisão com a ajuda de Buddy Bragg (Ving Rhames), o seu companheiro de cativeiro. No processo, rapta a marshal Karen Sisco (Jennifer Lopez). Os dois, apesar de viverem em lados diferentes da lei, sentem-se imensamente atraídos um pelo outro.

Tornados

Max, streaming

Estreia. Em 1996, Jan de Bont assinou Twister, um thriller de desastre com Helen Hunt e Bill Paxton centrado em entusiastas de tornados, amadores que andavam atrás destes violentos fenómenos meteorológicos para os estudarem. Passadas quase três décadas, este ano chegou às salas de cinema esta história independente, em nada relacionada com a original, só que passada no mesmo universo, com realização de Lee Isaac Chung, que em 2020 se fez notar com Minari. No centro está Daisy Edgar-Jones como Kate Cooper, uma meteorologista que se retirou das lides de andar atrás de tornados após uma experiência traumática. Um amigo convence-a a voltar com nova tecnologia e é aí que se cruza com Tyler Owens (Glen Powell), uma estrela desse meio, muito popular nas redes sociais e convencido. As equipas de ambos vão-se cruzando ao longo da época de tempestades.

SÉRIES

Cada Minuto Cuenta

Prime Video, streaming

O ano era 1985. Numa quinta-feira de Setembro, o México foi assolado por um terramoto com magnitude de 8.1 na escala de Richter. Ninguém estava preparado e o Governo, preocupado com o vindouro Mundial de Futebol de 1986, que se ia realizar por lá, ficou parado. Esta série co-escrita e realizada por Jorge Michel Grau ficciona algumas histórias passadas na Cidade do México, entre os escombros de milhares de pessoas soterradas, seguindo médicos, jornalistas e famílias a tentarem navegar as consequências desta tragédia ainda hoje lembrada como um mau momento do país.

Assalto ao Banco Central

Netflix, streaming

Estreia. Nesta minissérie espanhola criada por Patxi Amezcua, conta-se a história verdadeira de um assalto ao Banc Central que ocorreu em Barcelona em Maio de 1981, três meses depois do golpe de Estado falhado que tentou restaurar o franquismo. Levado a cabo por uma dúzia de assaltantes altamente preparados e profissionais que tiveram como alvo uma das instituições financeiras mais fundamentais de Espanha, envolveu centenas de reféns e um número muito baixo monetário roubado: 600 mil pesetas, cerca de 3600 euros. Só que havia outro motivo, não só financeiro, para o assalto. Esta série mostra o assalto, mas também o que aconteceu depois, e centra-se numa jornalista que tenta descobrir a verdade. Com Hovik Keuchkerian, María Pedraza e Miguel Herrán.

DOCUMENTÁRIOS

Quem Escreverá a Nossa História?

RTP2, 23h04

Após a ocupação da Polónia, em 1939, os alemães planeavam isolar a população judaica de Varsóvia num gueto, algo que viria a acontecer em Outubro de 1940. Os judeus foram forçados a abandonar as suas casas e a deslocar-se para aquele lugar, que seria depois rodeado por um muro. Nessa altura, intelectuais e pessoas comuns, guiados por Emanuel Ringelblum, começaram a documentar tudo o que sabiam, viam e viviam, dentro e fora do gueto. Assim nasceu o Arquivo Oyneg Shabes, onde são relatadas as atrocidades de que foram vítimas e vários aspectos da vida no gueto. Esses documentos e testemunhos, cerca de 50 mil, foram escondidos em três locais diferentes. Até hoje, apenas dois foram encontrados. Escrito, produzido e realizado por Roberta Grossman, este documentário de 2018 adapta a obra homónima de Samuel Kassow.

Explorer: Lago de Fogo

Disney+, streaming

Ao longo de 44 minutos, esta curta da série Explorer da National Geographic realizada por Renan Ozturk e Drew Pulley mostra uma equipa de especialistas em exploração que tentam chegar ao topo de um vulcão remoto que nunca foi explorado. A ideia é perceberem como é que os vulcões explodem, quando e porquê. Dentro da equipa inclui-se o vulcanólogo português João Lages.